https://sputnik-georgia.ru/20230604/kakie-posledstviya-dlya-ekonomiki-gruzii-prinesut-sanktsii-protiv-rossii-278273856.html
Какие последствия для экономики Грузии принесут санкции против России
Какие последствия для экономики Грузии принесут санкции против России
Вместо 10% экономического роста, в случае введения санкций, Грузия получила бы 10% спада 04.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-04T23:54+0400
2023-06-04T23:54+0400
2023-06-04T23:54+0400
грузия
экономика
новости
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
россия
антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Введение санкций в отношении России имели бы катастрофические последствия для экономики Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. По его словам, вместо 10% экономического роста, в случае введения санкций, Грузия получила бы 10% спада, а по пессимистическому сценарию и все 18%. "Экономический спад от 10 до 18% – это был бы результат введения экономических санкций против России. И что важно, что стоит за этими цифрами. Это повлечет за собой как минимум 200 тысяч сокращений рабочих мест, снижение заработной платы, то, что фермеры больше не смогут продавать свою продукцию, останутся с долгами и т. д.", – заявил Кобахидзе. Грузия, по данным службы статистики, в 2022 году наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов, что является 0,3% от всего российского торгового оборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, россия, антироссийские санкции
грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, россия, антироссийские санкции
Какие последствия для экономики Грузии принесут санкции против России
Вместо 10% экономического роста, в случае введения санкций, Грузия получила бы 10% спада
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Введение санкций в отношении России имели бы катастрофические последствия для экономики Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
"Это означало, что вот возьмем, к примеру, ту же Аджарию, то туристический сезон прошел бы очень тяжело, и могло остаться много людей с долгами, кредитами и т. д. Это имело бы катастрофические экономические последствия для нашей страны. Для сравнения, экономический спад в нашей стране во время COVID составил 6,5%", – заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, вместо 10% экономического роста, в случае введения санкций, Грузия получила бы 10% спада, а по пессимистическому сценарию и все 18%.
"Экономический спад от 10 до 18% – это был бы результат введения экономических санкций против России. И что важно, что стоит за этими цифрами. Это повлечет за собой как минимум 200 тысяч сокращений рабочих мест, снижение заработной платы, то, что фермеры больше не смогут продавать свою продукцию, останутся с долгами и т. д.", – заявил Кобахидзе.
Грузия, по данным службы статистики, в 2022 году наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов, что является 0,3% от всего российского торгового оборота.