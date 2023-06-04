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Легендарная грузинская шахматистка стала вице-чемпионом Европы
Легендарная грузинская шахматистка стала вице-чемпионом Европы
Нона Гаприндашвили является действующим чемпионом мира в возрастной категории 65+ 04.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-04T16:31+0400
2023-06-04T16:31+0400
2023-06-04T17:06+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Грузинские шахматисты Нона Гаприндашвили и Зураб Стуруа успешно выступили на чемпионате Европы среди сеньоров в Италии, завоевав серебро и золото турнира соответственно, сообщает Министерство спорта Грузии. Зураб Стуруа завоевал золотую медаль на турнире спортсменов старше 50 лет, а Нона Гаприндашвили заняла второе место среди шахматистов старше 65 лет. Зураб Стуруа в четвертый раз завоевал титул чемпиона Европы, а Нона Гаприндашвили является действующим чемпионом мира в возрастной категории 65+.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, нона гаприндашвили, европа, шахматы
спорт, грузия, новости, нона гаприндашвили, европа, шахматы
Легендарная грузинская шахматистка стала вице-чемпионом Европы
16:31 04.06.2023 (обновлено: 17:06 04.06.2023)
Нона Гаприндашвили является действующим чемпионом мира в возрастной категории 65+
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Грузинские шахматисты Нона Гаприндашвили и Зураб Стуруа успешно выступили на чемпионате Европы среди сеньоров в Италии, завоевав серебро и золото турнира соответственно, сообщает Министерство спорта Грузии.
Зураб Стуруа завоевал золотую медаль на турнире спортсменов старше 50 лет, а Нона Гаприндашвили заняла второе место среди шахматистов старше 65 лет.
Зураб Стуруа в четвертый раз завоевал титул чемпиона Европы, а Нона Гаприндашвили является действующим чемпионом мира в возрастной категории 65+.