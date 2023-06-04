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ОПЕК+ приняло решение продолжить сокращение добычи нефти

ОПЕК+ приняло решение продолжить сокращение добычи нефти

В воскресенье ряд стран сообщили, что продлят добровольные сокращения до конца 2024 года. В том числе продлевает свое сокращение Россия 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T22:46+0400

2023-06-04T22:46+0400

2023-06-04T23:14+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. ОПЕК+ с 2024 года сократит общий объем добычи нефти еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 40,46 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания. Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, в начале апреля объявили, что будут добровольно сокращать добычу нефти с мая до конца года на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот), Россия продлила свое добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей также до конца года.В воскресенье ряд стран сообщили, что продлят добровольные сокращения до конца 2024 года. В том числе продлевает свое сокращение Россия.ОПЕК+ уже снижает добычу до конца 2023 года на два миллиона баррелей в сутки, до 41,856 миллиона баррелей в сутки. Следовательно, сокращения в новом году составят 1,396 миллиона баррелей в сутки. Согласно приложенной таблице, Россия должна скорректировать добычу с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки с текущей цели в 10,478 миллиона, то есть на 650 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия сохранит уровень добычи в рамках уже действующих сокращений – на уровне 10,478 миллиона баррелей. Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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