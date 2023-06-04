https://sputnik-georgia.ru/20230604/tsyrdya-o-sammite-es-otsutstvii-na-nem-erdogana-i-ugasshikh-nadezhdakh-moldovy-i-ukrainy-278258468.html

Цырдя о саммите ЕС, отсутствии на нем Эрдогана и угасших надеждах Молдовы и Украины

Цырдя о саммите ЕС, отсутствии на нем Эрдогана и угасших надеждах Молдовы и Украины

Для большинства кишиневцев саммит ЕС превратился в сущий ад: центр города полностью опустел, а жителям даже запрещали выходить из дома 04.06.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Богдан Цырдя.По мнению гостя, такого "тотального концлагеря" не было даже во времена пандемии, однако сам саммит не оправдал ожиданий ни для одного участника. Чем Румыния разочаровала Молдову? На что повлияло отсутствие Эрдогана? И почему у Зеленского на мероприятии резко испортилось настроение? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.

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