https://sputnik-georgia.ru/20230604/udar-molnii-privel-k-pozharu-na-neftebaze-ssha-278268553.html

Удар молнии привел к пожару на нефтебазе США

Удар молнии привел к пожару на нефтебазе США

Местными властями было принято решение эвакуировать людей, находящихся в пределах 2,5 километра от места происшествия 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T13:38+0400

2023-06-04T13:38+0400

2023-06-04T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Пожар произошел на нефтебазе в американском штате Луизиана в результате удара молнии, сообщает телеканал NBC. Как сообщается, инцидент произошел в субботу в городе Лейк-Чарльз на территории компании Calcasieu Refining. В результате пожара никто не пострадал, однако было принято решение эвакуировать людей, находящихся в пределах 2,5 километра от места происшествия. "Удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе в Луизиане, в результате которого начали эвакуацию", – передает телеканал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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