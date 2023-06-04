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Удар молнии привел к пожару на нефтебазе США
Удар молнии привел к пожару на нефтебазе США
Местными властями было принято решение эвакуировать людей, находящихся в пределах 2,5 километра от места происшествия 04.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-04T13:38+0400
2023-06-04T13:38+0400
2023-06-04T15:44+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Пожар произошел на нефтебазе в американском штате Луизиана в результате удара молнии, сообщает телеканал NBC. Как сообщается, инцидент произошел в субботу в городе Лейк-Чарльз на территории компании Calcasieu Refining. В результате пожара никто не пострадал, однако было принято решение эвакуировать людей, находящихся в пределах 2,5 километра от места происшествия. "Удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе в Луизиане, в результате которого начали эвакуацию", – передает телеканал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, сша, луизиана, пожар
в мире, новости, происшествия, сша, луизиана, пожар
Удар молнии привел к пожару на нефтебазе США
13:38 04.06.2023 (обновлено: 15:44 04.06.2023)
Местными властями было принято решение эвакуировать людей, находящихся в пределах 2,5 километра от места происшествия
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Пожар произошел на нефтебазе в американском штате Луизиана в результате удара молнии, сообщает телеканал NBC.
Как сообщается, инцидент произошел в субботу в городе Лейк-Чарльз на территории компании Calcasieu Refining.
В результате пожара никто не пострадал, однако было принято решение эвакуировать людей, находящихся в пределах 2,5 километра от места происшествия.
"Удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе в Луизиане, в результате которого начали эвакуацию", – передает телеканал.