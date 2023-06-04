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Время Ч: удар по бункеру ГУР Украины и уничтожение корабля "Юрий Олефиренко"
Время Ч: удар по бункеру ГУР Украины и уничтожение корабля "Юрий Олефиренко"
Российская военная промышленность вышла на рекордный уровень поставок для армии практически всех видов вооружения 04.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-04T15:49+0400
2023-06-04T15:49+0400
2023-06-04T15:49+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Насколько увеличится численность армии России в 2023 году? Почему потеря последнего боевого корабля ВМС Украины так болезненна для Киева? Кого могла уничтожить Россия, когда нанесла удар по штабу ГУР в Киеве? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, аналитика, украина, киев, видео
мультимедиа, видео, россия, аналитика, украина, киев, видео
Время Ч: удар по бункеру ГУР Украины и уничтожение корабля "Юрий Олефиренко"
Российская военная промышленность вышла на рекордный уровень поставок для армии практически всех видов вооружения
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Насколько увеличится численность армии России в 2023 году? Почему потеря последнего боевого корабля ВМС Украины так болезненна для Киева? Кого могла уничтожить Россия, когда нанесла удар по штабу ГУР в Киеве?
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".