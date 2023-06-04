https://sputnik-georgia.ru/20230604/vremya-ch-udar-po-bunkeru-gur-ukrainy-i-unichtozhenie-korablya-yuriy-olefirenko-278270184.html

Время Ч: удар по бункеру ГУР Украины и уничтожение корабля "Юрий Олефиренко"

Время Ч: удар по бункеру ГУР Украины и уничтожение корабля "Юрий Олефиренко"

Российская военная промышленность вышла на рекордный уровень поставок для армии практически всех видов вооружения 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T15:49+0400

2023-06-04T15:49+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Насколько увеличится численность армии России в 2023 году? Почему потеря последнего боевого корабля ВМС Украины так болезненна для Киева? Кого могла уничтожить Россия, когда нанесла удар по штабу ГУР в Киеве? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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