https://sputnik-georgia.ru/20230605/docheri-tutberidze-i-ee-partneru-razreshili-pereyti-v-sbornuyu-gruziyu-po-figurnomu-kataniyu-278293092.html

Дочери Тутберидзе и ее партнеру разрешили перейти в сборную Грузии по фигурному катанию

Дочери Тутберидзе и ее партнеру разрешили перейти в сборную Грузии по фигурному катанию

Из-за проблем с документами у Глеба Смолкина спортсмены пропустили все внутрироссийские турниры в сезоне 2022/23 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T14:48+0400

2023-06-05T14:48+0400

2023-06-05T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили одобрение на переход в сборную Грузии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного тренера сборной России по фигурному катанию Елену Чайковскую.Диане Дэвис, дочери известно российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, 20 лет, уроженка США. В дуэте с Глебом Смолкиным на Олимпиаде 2022 года в Пекине она заняла 14 место. В декабре 2021 года Дэвис и Смолкин завоевали серебро чемпионата России. Разговоры о возможном переходе спортсменов в Грузию велись осенью 2022 года, но стороны, по данным СМИ, не смогли договориться.В Федерации фигурного катания Грузии пока не комментировали данную информацию.В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт планирует перейти в сборную США, однако сами фигуристы эту информацию опровергли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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