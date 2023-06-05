https://sputnik-georgia.ru/20230605/evakuatsiya-iz-zadaniy-sudov-v-tbilisi-i-v--regionakh---postupili-soobscheniya-o-minirovanii-278298145.html

Эвакуация из заданий судов в Тбилиси и в регионах – поступили сообщения о минировании

Эвакуация из заданий судов в Тбилиси и в регионах – поступили сообщения о минировании

Во все суды поступили анонимные сообщения о наличии взырвчатых устройств. 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T16:53+0400

2023-06-05T16:53+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Эвакуация объявлена их зданий судов в Тбилиси и нескольких крупных городов Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2". В суды Тбилиси, Гори, Батуми, Кутаиси и Телави поступили анонимные сообщения о наличии взрывчатых устройств. Ведутся следственные мероприятия, все судебные заседания приостановлены. Ранее сообщалось о том, что заминированы суды в Тбилиси, в том числе здание Верховного суда, а также в Гори и Кутаиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, гори, кутаиси, батуми