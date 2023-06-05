https://sputnik-georgia.ru/20230605/evakuatsiya-v-sudakh-tbilisi-gori-i-kutaisi-postupili-soobscheniya-o-bombe---smi-278297087.html

Эвакуация в судах Тбилиси, Гори и Кутаиси: поступили сообщения о бомбе - СМИ

Эвакуация в судах Тбилиси, Гори и Кутаиси: поступили сообщения о бомбе - СМИ

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Эвакуация объявлена в Тбилисском и Кутаисском городском суде, а также в районном суде города Гори, сообщают грузинские СМИ. 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Эвакуация объявлена в Тбилисском и Кутаисском городском суде, а также в районном суде города Гори, сообщают грузинские СМИ. В Тбилисский городской суд поступило сообщение о том, что в здании находится бомба. Все заседания приостановлены, граждане и сотрудники покинули здание. А на электронный адрес Кутаисского горсуда поступило сообщение, что здание будет взорвано, сообщает телеканал "Рустави 2". В районном суде города Гори работают правоохранители, вероятно, в связи с анонимным сообщением. Все судебные заседания отложены, в здание никого не впускают, сообщает Первый канал. Кроме того, по данным телеканала "Формула", эвакуация объявлена в здании Верховного суда Грузии в центре Тбилиси, куда также поступило анонимное сообщение о наличии бомбы. В понедельник утром, также анонимные сообщения поступили в две частные школы Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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