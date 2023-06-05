https://sputnik-georgia.ru/20230605/gruziya-smozhet-zamenit-rossiyanam-podorozhavshuyu-turtsiyu--mts-travel-278276378.html

Грузия сможет заменить россиянам подорожавшую Турцию – МТС Travel

Грузия сможет заменить россиянам подорожавшую Турцию – МТС Travel

Проживание в Батуми летом стоит в среднем 6 тысяч рублей в сутки, бюджетные предложения начинаются от 2,5 тысячи рублей за ночь 05.06.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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турция

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения и Узбекистан смогут стать альтернативой подорожавшей Турции для российских путешественников этим летом, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования отелей МТС Travel.Достойной заменой Турции в этом году может стать грузинский Батуми. Здесь можно прогуляться по двум площадям – Пьяцца и площадь Европы, Батумской набережной и посмотреть на небоскребы и необычные здания.В МТС Travel отметили, что проживание в Батуми летом стоит в среднем 6 тысяч рублей в сутки, бюджетные предложения начинаются от 2,5 тысячи рублей за ночь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, турция, батуми, россия