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Грузия сможет заменить россиянам подорожавшую Турцию – МТС Travel
Грузия сможет заменить россиянам подорожавшую Турцию – МТС Travel
Проживание в Батуми летом стоит в среднем 6 тысяч рублей в сутки, бюджетные предложения начинаются от 2,5 тысячи рублей за ночь 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T10:02+0400
2023-06-05T10:02+0400
2023-06-05T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения и Узбекистан смогут стать альтернативой подорожавшей Турции для российских путешественников этим летом, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования отелей МТС Travel.Достойной заменой Турции в этом году может стать грузинский Батуми. Здесь можно прогуляться по двум площадям – Пьяцца и площадь Европы, Батумской набережной и посмотреть на небоскребы и необычные здания.В МТС Travel отметили, что проживание в Батуми летом стоит в среднем 6 тысяч рублей в сутки, бюджетные предложения начинаются от 2,5 тысячи рублей за ночь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, турция, батуми, россия
грузия, туризм, новости, турция, батуми, россия
Грузия сможет заменить россиянам подорожавшую Турцию – МТС Travel
Проживание в Батуми летом стоит в среднем 6 тысяч рублей в сутки, бюджетные предложения начинаются от 2,5 тысячи рублей за ночь
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik.
Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения и Узбекистан смогут стать альтернативой подорожавшей Турции для российских путешественников этим летом, рассказали РИА Новости
в сервисе бронирования отелей МТС Travel.
Достойной заменой Турции в этом году может стать грузинский Батуми. Здесь можно прогуляться по двум площадям – Пьяцца и площадь Европы, Батумской набережной и посмотреть на небоскребы и необычные здания.
"Еще стоит отправиться на уютные пригородные пляжи Гонио, Зеленый мыс, Квариати, Сарпи, Кобулети, чтобы вдоволь накупаться в чистом море. Обязательно нужно продегустировать грузинское вино в любой из многочисленных местных винотек, попробовать аджарский хачапури, отправиться к Мачахельскому ущелью, каскадному водопаду Махунцети", – добавили в сервисе.
В МТС Travel отметили, что проживание в Батуми летом стоит в среднем 6 тысяч рублей в сутки, бюджетные предложения начинаются от 2,5 тысячи рублей за ночь.