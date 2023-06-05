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Канцлер ФРГ встретится с премьером Грузии в Берлине на текущей неделе
Канцлер ФРГ встретится с премьером Грузии в Берлине на текущей неделе
В ходе переговоров стороны планируют обсудить внешнеполитические вопросы и проблемы безопасности 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T07:01+0400
2023-06-05T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Канцлер Германии Олаф Шольц примет 9 июня в Берлине премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщила в пятницу пресс-служба правительства ФРГ. В ходе переговоров стороны планируют обсудить внешнеполитические вопросы, проблемы безопасности и вопросы европейской политики. Кроме того, Шольц и Гарибашвили обсудят экономическое сотрудничество.Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 году, с тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между ними действует более 50 соглашений о взаимном сотрудничестве, в том числе в сфере налогообложения, обороны, культуры, образования, борьбы с преступностью и инвестиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, грузия, ираклий гарибашвили, берлин, германия
в мире, новости, политика, грузия, ираклий гарибашвили, берлин, германия
Канцлер ФРГ встретится с премьером Грузии в Берлине на текущей неделе
07:01 05.06.2023 (обновлено: 09:09 05.06.2023)
В ходе переговоров стороны планируют обсудить внешнеполитические вопросы и проблемы безопасности
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Канцлер Германии Олаф Шольц примет 9 июня в Берлине премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщила в пятницу пресс-служба правительства ФРГ.
"Федеральный канцлер Олаф Шольц примет премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в федеральной канцелярии 9 июня 2023 года," – говорится в заявлении.
В ходе переговоров стороны планируют обсудить внешнеполитические вопросы, проблемы безопасности и вопросы европейской политики.
Кроме того, Шольц и Гарибашвили обсудят экономическое сотрудничество.
Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 году, с тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между ними действует более 50 соглашений о взаимном сотрудничестве, в том числе в сфере налогообложения, обороны, культуры, образования, борьбы с преступностью и инвестиций.