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Канцлер ФРГ встретится с премьером Грузии в Берлине на текущей неделе

Канцлер ФРГ встретится с премьером Грузии в Берлине на текущей неделе

В ходе переговоров стороны планируют обсудить внешнеполитические вопросы и проблемы безопасности 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Канцлер Германии Олаф Шольц примет 9 июня в Берлине премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщила в пятницу пресс-служба правительства ФРГ. В ходе переговоров стороны планируют обсудить внешнеполитические вопросы, проблемы безопасности и вопросы европейской политики. Кроме того, Шольц и Гарибашвили обсудят экономическое сотрудничество.Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 году, с тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между ними действует более 50 соглашений о взаимном сотрудничестве, в том числе в сфере налогообложения, обороны, культуры, образования, борьбы с преступностью и инвестиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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