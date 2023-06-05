https://sputnik-georgia.ru/20230605/mezhdunarodnaya-vystavka-vina-proshla-v-stolitse-gruzii---foto-278290314.html

Международная выставка вина прошла в столице Грузии – фото

Международная выставка вина прошла в столице Грузии – фото

На территории выставочного центра Expo Georgia прошла международная выставка вина. Как проходила выставка – смотрите в фотоленте 05.06.2023, Sputnik Грузия

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грузинское вино

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Грузия – родина вина. Винный туризм тут в последние годы процветает, появилось много новых винодельческих компаний, а также небольших производств. Смотрите в фотоленте, как в Тбилиси прошла летняя выставка вина.

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