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Международная выставка вина прошла в столице Грузии – фото
Международная выставка вина прошла в столице Грузии – фото
На территории выставочного центра Expo Georgia прошла международная выставка вина. Как проходила выставка – смотрите в фотоленте 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T13:50+0400
2023-06-05T13:50+0400
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Грузия – родина вина. Винный туризм тут в последние годы процветает, появилось много новых винодельческих компаний, а также небольших производств. Смотрите в фотоленте, как в Тбилиси прошла летняя выставка вина.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, фото
Международная выставка вина прошла в столице Грузии – фото 13:50 05.06.2023 (обновлено: 14:05 05.06.2023)
На территории выставочного центра Expo Georgia прошла международная выставка вина. Как проходила выставка – смотрите в фотоленте
Грузия – родина вина. Винный туризм тут в последние годы процветает, появилось много новых винодельческих компаний, а также небольших производств. Смотрите в фотоленте, как в Тбилиси прошла летняя выставка вина.
© photo: Sputnik / Stringer
В Грузии регулярно проходят выставки вина.
В Грузии регулярно проходят выставки вина.
© photo: Sputnik / Stringer
Это стало для страны доброй традицией, тем более, что Грузию называют "родиной виноделия".
Это стало для страны доброй традицией, тем более, что Грузию называют "родиной виноделия".
© photo: Sputnik / Stringer
Одна из винных выставок традиционно проходит на территории выставочного центра Expo Georgia.
Одна из винных выставок традиционно проходит на территории выставочного центра Expo Georgia.
© photo: Sputnik / Stringer
На выставках тут представлена продукция не только крупных, но и небольших частных компаний.
На выставках тут представлена продукция не только крупных, но и небольших частных компаний.
© photo: Sputnik / Stringer
Винные погреба представляют всем свою продукцию, разрешая бесплатно дегустировать их напитки.
Винные погреба представляют всем свою продукцию, разрешая бесплатно дегустировать их напитки.
© photo: Sputnik / Stringer
Как правило, такие выставки длятся несколько дней и их посещают десятки тысяч человек.
Как правило, такие выставки длятся несколько дней и их посещают десятки тысяч человек.
© photo: Sputnik / Stringer
Помимо дегустации, любые понравившиеся вина на выставке можно купить.
Помимо дегустации, любые понравившиеся вина на выставке можно купить.
© photo: Sputnik / Stringer
Тем временем сомелье из разных стран проводят конкурс, выявляя лучшие вина, которые будут названы победителями выставки.
Тем временем сомелье из разных стран проводят конкурс, выявляя лучшие вина, которые будут названы победителями выставки.
© photo: Sputnik / Stringer
А для простых посетителей главное – унести с собой новые впечатления, хорошие эмоции и неповторимый вкус грузинского вина.
А для простых посетителей главное – унести с собой новые впечатления, хорошие эмоции и неповторимый вкус грузинского вина.
© photo: Sputnik / Stringer
Винные выставки всегда привлекают внимание людей, их активно посещают как туристы, так и обычные жители Грузии, а также бизнесмены.
Винные выставки всегда привлекают внимание людей, их активно посещают как туристы, так и обычные жители Грузии, а также бизнесмены.