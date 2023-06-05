https://sputnik-georgia.ru/20230605/narodnye-primety-na-simeonov-den-2023-chto-nelzya-delat-6-iyunya-278295178.html

Народные приметы на Симеонов день 2023: что нельзя делать 6 июня?

Народные приметы на Симеонов день 2023: что нельзя делать 6 июня?

Православная церковь 6 июня поминает преподобного Симеона Столпника, Дивногорца 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T15:54+0400

2023-06-05T15:54+0400

2023-06-05T15:54+0400

справки

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В народном календаре праздник называется Симеонов день, а также "Свобориное дерево" – так называют в народе шиповник, лекарственное растение, которому посвящен этот день. Что нельзя делать в Симеонов день, о народных приметах и запретах 6 июня, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В Симеонов день нельзя делать стирку и купаться – это плохая примета, можно смыть удачу. По народным приметам нельзя в Симеонов день брать или давать в долг – можно потерять не только деньги, но и человека, нажив при этом врагов. Однако возвращать долги 6 июня – хорошая примета, привлекающая удачу и богатство. Нельзя в Симеонов день скучать, грустить или жаловаться на невзгоды и трудности – это состояние затянется надолго. Также нельзя суетиться, злиться и сплетничать – по приметам неудачи будут долго преследовать. Плохая примета рвать 6 июня шиповник или ломать ветки – можно потерять любимого человека. Также нельзя срезать цветы и ставить их в доме – каждый завядший лепесток станет поводом скандалов между супругами, которые затянутся надолго. Собирать цветы в Симеонов день могут только травники для лечебных целей. По народным приметам, если 6 июня дорогу перебежит черная собака, нужно отменить поездку и вернуться домой, чтобы избежать неприятностей. Народные приметы Какая ожидается погода в ближней будущем судили по погодным условиям в Симеонов день. Так, например, если 6 июня шел дождь – летом ждали много грибов. По народным приметам, если на Симеонов день зацвел шиповник, значит в ближайшем будущем погоды будут солнечными. Ожидается дождь, если в Симеонов день утром нет росы и пахнет травой, а если росы много – это явная примета, что к вечеру подымется сильный ветер. По цветам шиповника и одуванчика также предсказывали погоду. По народным приметам предстоит сильный и затяжной дождь, если цветы шиповника и одуванчика вдруг закрылись. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки