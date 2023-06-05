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Обыск в казино в Тбилиси – на месте работает Следственная служба Минфина
Обыск в казино в Тбилиси – на месте работает Следственная служба Минфина
Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии изъяли компьютерную технику и документы 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T16:02+0400
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2023-06-05T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Следственные мероприятия ведутся в казино "Аджария" (Adjara) в Тбилиси, сообщает Первый канал. По данным СМИ, на месте работает Следственная служба министерства финансов Грузии. Правоохранители изъяли компьютерную технику и документы. Официальных комментариев пока не поступало. Казино Adjara расположено в столичном районе Сабуртало. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Обыск в казино в Тбилиси – на месте работает Следственная служба Минфина
16:02 05.06.2023 (обновлено: 16:10 05.06.2023)
Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии изъяли компьютерную технику и документы
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Следственные мероприятия ведутся в казино "Аджария" (Adjara) в Тбилиси, сообщает Первый канал.
По данным СМИ, на месте работает Следственная служба министерства финансов Грузии. Правоохранители изъяли компьютерную технику и документы.
Официальных комментариев пока не поступало.
Казино Adjara расположено в столичном районе Сабуртало.