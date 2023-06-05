https://sputnik-georgia.ru/20230605/obysk-v-kazino-v-tbilisi---na-meste-rabotaet-sledstvennaya-sluzhba-minfina-278296755.html

Обыск в казино в Тбилиси – на месте работает Следственная служба Минфина

Обыск в казино в Тбилиси – на месте работает Следственная служба Минфина

Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии изъяли компьютерную технику и документы 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T16:02+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Следственные мероприятия ведутся в казино "Аджария" (Adjara) в Тбилиси, сообщает Первый канал. По данным СМИ, на месте работает Следственная служба министерства финансов Грузии. Правоохранители изъяли компьютерную технику и документы. Официальных комментариев пока не поступало. Казино Adjara расположено в столичном районе Сабуртало. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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