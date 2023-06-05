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Получить гражданство Грузии станет проще
Получить гражданство Грузии станет проще
Срок повторной подачи заявки на получение гражданства Грузии при неудачной сдаче экзамена сократится с 1 года до 6 месяцев 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T17:26+0400
2023-06-05T17:26+0400
2023-06-05T18:10+0400
грузия
новости
общество
рати брегадзе
агентство развития гражданских сервисов
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Правительство Грузии упрощает процедуры получения гражданства для выходцев из Грузии, проживающих за рубежом, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.Соответствующий проект поправок в органический закон "О гражданстве Грузии" рассмотрели члены Кабмина на заседании правительства, которое прошло под руководством премьер-министра Ираклий Гарибашвили. Именно поэтому было принято решение, чтобы в рамках возможностей максимально упростить процедуры получения гражданства для соотечественников, проживающих за рубежом, отметил министр.Как разъяснил глава Минюста, экзамен, необходимый для получения гражданства Грузии, желающие будут сдавать до того, как обратятся в Агентство развития гражданских сервисов с соответствующим заявлением. При неудачной сдаче можно будет пересдавать экзамен неограниченное количество раз, сообщил министр. При этом Брегадзе отметил, что положительный результат, с которым можно обратиться в Агенство для начала процедуры присвоения гражданства, будет в силе в течение года. Еще одно новшество связано с международным обязательством Грузии, в частности, с обязательством перед Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев, согласно которому установленный десятилетний ценз проживания в Грузии для получения гражданства лицом без гражданства, сократится до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рати брегадзе, агентство развития гражданских сервисов
грузия, новости, общество, рати брегадзе, агентство развития гражданских сервисов
Получить гражданство Грузии станет проще
17:26 05.06.2023 (обновлено: 18:10 05.06.2023)
Срок повторной подачи заявки на получение гражданства Грузии при неудачной сдаче экзамена сократится с 1 года до 6 месяцев
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Правительство Грузии упрощает процедуры получения гражданства для выходцев из Грузии, проживающих за рубежом, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.
Соответствующий проект поправок в органический закон "О гражданстве Грузии" рассмотрели члены Кабмина на заседании правительства, которое прошло под руководством премьер-министра Ираклий Гарибашвили.
"Как вам известно, согласно Конституции Грузии, государство заботится о сохранении и развитии связей с проживающими за рубежом соотечественниками", – заявил Брегадзе.
Именно поэтому было принято решение, чтобы в рамках возможностей максимально упростить процедуры получения гражданства для соотечественников, проживающих за рубежом, отметил министр.
Как разъяснил глава Минюста, экзамен, необходимый для получения гражданства Грузии, желающие будут сдавать до того, как обратятся в Агентство развития гражданских сервисов с соответствующим заявлением.
"В случае неудовлетворительного результата Агентство не начнет формальные процедуры по присвоению гражданства, и тем самым будут сэкономлены время и ресурсы", – отметил Брегадзе.
При неудачной сдаче можно будет пересдавать экзамен неограниченное количество раз, сообщил министр. При этом Брегадзе отметил, что положительный результат, с которым можно обратиться в Агенство для начала процедуры присвоения гражданства, будет в силе в течение года.
"Также в случае окончательного отрицательного решения на заявку о получение гражданства Грузии, срок повторного начала процедуры присвоения гражданства сократится с одного года до шести месяцев, что будет значительной льготой для тех лиц, которые хотят получить гражданство Грузии", – отметил министр.
Еще одно новшество связано с международным обязательством Грузии, в частности, с обязательством перед Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев, согласно которому установленный десятилетний ценз проживания в Грузии для получения гражданства лицом без гражданства, сократится до пяти лет.