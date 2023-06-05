https://sputnik-georgia.ru/20230605/poluchit-grazhdanstvo-gruzii-stanet-prosche-278299095.html

Получить гражданство Грузии станет проще

Получить гражданство Грузии станет проще

Срок повторной подачи заявки на получение гражданства Грузии при неудачной сдаче экзамена сократится с 1 года до 6 месяцев 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T17:26+0400

2023-06-05T17:26+0400

2023-06-05T18:10+0400

грузия

новости

общество

рати брегадзе

агентство развития гражданских сервисов

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Правительство Грузии упрощает процедуры получения гражданства для выходцев из Грузии, проживающих за рубежом, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.Соответствующий проект поправок в органический закон "О гражданстве Грузии" рассмотрели члены Кабмина на заседании правительства, которое прошло под руководством премьер-министра Ираклий Гарибашвили. Именно поэтому было принято решение, чтобы в рамках возможностей максимально упростить процедуры получения гражданства для соотечественников, проживающих за рубежом, отметил министр.Как разъяснил глава Минюста, экзамен, необходимый для получения гражданства Грузии, желающие будут сдавать до того, как обратятся в Агентство развития гражданских сервисов с соответствующим заявлением. При неудачной сдаче можно будет пересдавать экзамен неограниченное количество раз, сообщил министр. При этом Брегадзе отметил, что положительный результат, с которым можно обратиться в Агенство для начала процедуры присвоения гражданства, будет в силе в течение года. Еще одно новшество связано с международным обязательством Грузии, в частности, с обязательством перед Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев, согласно которому установленный десятилетний ценз проживания в Грузии для получения гражданства лицом без гражданства, сократится до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, рати брегадзе, агентство развития гражданских сервисов