https://sputnik-georgia.ru/20230605/poterpevshiy-ili-nasilnik---zaderzhannyy-vladelets-restorana-v-batumi-prerval-molchanie-278302591.html

Потерпевший или насильник – задержанный владелец ресторана в Батуми прервал молчание

Потерпевший или насильник – задержанный владелец ресторана в Батуми прервал молчание

Служба инспекции труда после проведения проверки приостановила работу двух объектов, владельцем которых является Варшанидзе 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T20:35+0400

2023-06-05T20:35+0400

2023-06-05T20:39+0400

грузия

происшествия

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батуми

департамент инспектирования труда грузии

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Задержанный по обвинению в насилии владелец ресторана "Ретро" в Батуми Теймуарз Варшанидзе заявил, что сам стал жертвой насилия и собирается судиться с виновниками, рассказал его адвокат Леван Махарашвили. Кадры, на которых владелец ресторана оскорбляет нецензурными словами, а затем избивает официанта, появились в Сети 4 июня. Бывшая управляющая ресторана "Ретро" выложила видео инцидента и опубликовала открытое письмо, в котором рассказала о деталях случившегося. По словам женщины, сама она не так давно уволилась из "Ретро" из-за оскорблений Варшанидзе. Владелец был задержан на следующий день. По словам адвоката, информация о том, что поводом для конфликта послужили иностранные работники ресторана является ложью. Как утверждает Махарашвили, все началось из-за так называемых чаевых и их распределения, в которое не вмешивается администрация ресторана. Следствие ведется по статье "Насилие". Преступление наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов или домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года, или лишением свободы на срок до одного года. По информации СМИ, из ресторана в знак протеста уволилось до 15 работников. Служба инспекции труда после проведения проверки приостановила работу ООО "Ретро" и ООО "Рестро 2", владельцем которых является Варшанидзе. Служба также обязала компанию полностью компенсировать работникам дефицит заработной платы как сверхурочной работы, так и в виде оплачиваемого отпуска. В настоящее время инспекция изучает запрошенные у компании документы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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