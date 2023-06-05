https://sputnik-georgia.ru/20230605/prezidenta-gruzii-prosyat-pomilovat-niku-gvaramiya-278295039.html

Президента Грузии просят помиловать Нику Гварамия

Президента Грузии просят помиловать Нику Гварамия

Зурабишвили призывали руководствоваться интересам страны 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T15:09+0400

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грузия

новости

ника гварамия

саломе зурабишвили

халваши

тбилисский апелляционный суд

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Представители движения "Свободу Нике Гварамия" обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия. Представители движения уже подали официальное письмо на имя Зурабишвили в администрацию главы грузинского государства. К письму также приложили материалы дела и решения суда двух инстанций. Тбилисский апелляционный суд в ноябре 2022 года оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ника гварамия, саломе зурабишвили , халваши, тбилисский апелляционный суд, грузинская мечта