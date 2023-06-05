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Президента Грузии просят помиловать Нику Гварамия
Президента Грузии просят помиловать Нику Гварамия
Зурабишвили призывали руководствоваться интересам страны 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T15:09+0400
2023-06-05T15:09+0400
2023-06-05T15:11+0400
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халваши
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Представители движения "Свободу Нике Гварамия" обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия. Представители движения уже подали официальное письмо на имя Зурабишвили в администрацию главы грузинского государства. К письму также приложили материалы дела и решения суда двух инстанций. Тбилисский апелляционный суд в ноябре 2022 года оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ника гварамия, саломе зурабишвили , халваши, тбилисский апелляционный суд, грузинская мечта
грузия, новости, ника гварамия, саломе зурабишвили , халваши, тбилисский апелляционный суд, грузинская мечта
Президента Грузии просят помиловать Нику Гварамия
15:09 05.06.2023 (обновлено: 15:11 05.06.2023)
Зурабишвили призывали руководствоваться интересам страны
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Представители движения "Свободу Нике Гварамия" обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия.
Представители движения уже подали официальное письмо на имя Зурабишвили в администрацию главы грузинского государства. К письму также приложили материалы дела и решения суда двух инстанций.
"Мы просим президента помиловать Нику Гварамия… Безусловно, мы апеллируем невиновностью Ники Гварамия и тем, что Ника Гварамия является политзаключенным. Несмотря на то, разделяет это президент Грузии или нет, мы призываем ее, в первую очередь, руководствоваться интересам страны", – заявил член движения Георгий Ломидзе.
Тбилисский апелляционный суд в ноябре 2022 года оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари.
В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.