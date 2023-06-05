https://sputnik-georgia.ru/20230605/put-nato-ot-smerti-mozga-do-ostanovki-dykhaniya-278303115.html

Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания

Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания

Заявив еще четыре года назад, что "мозг НАТО умер", Эммануэль Макрон оказался не так уж неправ 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T21:29+0400

2023-06-05T21:29+0400

2023-06-05T21:29+0400

в мире

колумнисты

политика

эммануэль макрон

нато

россия

обострение ситуации вокруг украины 2022

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Нынешняя ситуация с системой безопасности в Европе (которая как раз и была сломана — и сломана совершенно сознательно организацией Североатлантического договора) — ярчайшее доказательство справедливости сказанных тогда слов, пишет колумнист РИА Новости.Вопрос в том, где, как, когда и почему альянс, точнее, его аналитики начали ошибаться, — едва ли не важнейший сегодня, когда противостояние нашей страны атлантистам при бесконечных провокациях последних (чужими руками, как водится) каждый день практически гаечным ключом подкручивает резьбу эскалации.К июльскому саммиту НАТО, как говорят, подготовлены тысячи планов и файлов, как бы сделать так, чтобы Россия в этой войне проиграла. Диспозиции красочно расписаны и должны быть утверждены.Эти планы "Мальбрук в поход собрался" сейчас западные телегенералы и диванные армейские советники активно продают западному общественному мнению, готовя его ко всем "радостям" военного положения и тотальной милитаризации экономики.Но есть нюанс — в диспозициях, препозициях и постпозициях вроде бы грамотных бюрократических фраз полностью отсутствует понимание реальности.Второе — если натовцы ориентируются, насколько мобильно, быстро и старательно русские перестраивают производства, руководствуясь не открытой статистикой и цифрами, а исключительно голосами в собственных головах, то можно вообразить, как они представляют нашу систему военного планирования, стратегические и тактические расчеты, российское умение пользоваться всеми современными средствами ведения боя, в том числе информационного.Если основными источниками получения информации у военных атташе годами были те, кто с умным видом рассказывал о "загнивании от коррупции всего и вся", то натовские джентльмены напрасно тратили представительские средства на ужины в московских ресторанах.Если сегодня эти экс-атташе сидят в телеэфире и вполне серьезно обсуждают, что на баллистические ракеты "русские устанавливают чипы от стиральных машин", то теперь понятны и причины, по которым под санкции попали унитазы и биде.При всех тех трагических ситуациях и драмах, которые испытывают сегодня жители Белгородчины и дончане, Россия остается хозяйкой положения в зоне СВО. Она задает тот темп ведения боевых действий, который оптимален для ее армии.России не надо ни перед кем отчитываться, кроме как перед собственным народом. Это означает, что время работает исключительно на нее.А когда натовские аналитики строчат резолюции и планы, как и куда бы подбросить помощь Украине, они в силу причины, указанной Макроном, не в курсе, что все эти поставки методично, аккуратно, спокойно уничтожаются. Об этом же не рассказывают в вечерних выпусках их новостей, да и реципиенты тоже не слишком откровенно делятся с донорами, куда, собственно, арсеналы для контрнаступления подевались. И где живая сила, которая должна этими запасами уметь управлять не в условиях склада, а на поле боя.Военный европейский мозг действительно отправился в мир иной, потому что западники забыли главный батальный принцип: как только ты потерял темп, ты утратил инициативу. А утратив инициативу, непременно получишь пенделя.Через месяц — 80-летие сражения на Курской дуге. Тогда нацистский бронированный кулак был еще силен, страшен: 50 дивизий против нас. Назвали контрнаступление гитлеровцы "Цитадель". Это тогдашняя "крепость Европа", которую "оборонял" Третий рейх. Исход битвы известен.И нет ни малейшего основания (при разнице масштабов ситуации, но при неизменности ее идеологии) сомневаться, что Россия вновь повторит сейчас ею совершенное тогда.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2023

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, колумнисты, политика, эммануэль макрон, нато, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022