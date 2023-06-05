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Спасатели Аджарии готовы к новому туристическому сезону – фото

Спасатели Аджарии готовы к новому туристическому сезону – фото

В этом году в Аджарии ожидают более четырех миллионов посетителей. Спасатели на черноморском побережье уже готовы к началу туристического сезона 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T12:48+0400

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В Аджарии официально открылся летний туристический сезон. Это традиционное и популярное место летнего отдыха в Грузии. В 2022 году Аджарию посетили около четырех миллионов местных и иностранных визитеров. В этом году их будет еще больше.

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