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Спасатели Аджарии готовы к новому туристическому сезону – фото
Спасатели Аджарии готовы к новому туристическому сезону – фото
В этом году в Аджарии ожидают более четырех миллионов посетителей. Спасатели на черноморском побережье уже готовы к началу туристического сезона 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T12:48+0400
2023-06-05T12:48+0400
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В Аджарии официально открылся летний туристический сезон. Это традиционное и популярное место летнего отдыха в Грузии. В 2022 году Аджарию посетили около четырех миллионов местных и иностранных визитеров. В этом году их будет еще больше.
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новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, аджария, фотоленты, мультимедиа, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, фото
новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, аджария, фотоленты, мультимедиа, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, фото
Спасатели Аджарии готовы к новому туристическому сезону – фото 12:48 05.06.2023 (обновлено: 12:50 05.06.2023)
В этом году в Аджарии ожидают более четырех миллионов посетителей. Спасатели на черноморском побережье уже готовы к началу туристического сезона
В Аджарии официально открылся летний туристический сезон. Это традиционное и популярное место летнего отдыха в Грузии. В 2022 году Аджарию посетили около четырех миллионов местных и иностранных визитеров. В этом году их будет еще больше.
© Emergency Management Service of Georgia
На черноморском побережье Грузии официально открылся летний туристический сезон.
На черноморском побережье Грузии официально открылся летний туристический сезон.
© Emergency Management Service of Georgia
Сотни тысяч людей будут отдыхать на Черном море в Аджарии и поэтому очень важно, как будет обеспечена их безопасность.
Сотни тысяч людей будут отдыхать на Черном море в Аджарии и поэтому очень важно, как будет обеспечена их безопасность.
© Emergency Management Service of Georgia
Спасатели Аджарии продемонстрировали, что они готовы к открытию нового сезона отдыха.
Спасатели Аджарии продемонстрировали, что они готовы к открытию нового сезона отдыха.
© Emergency Management Service of Georgia
В эти выходные в Батуми прошел последний смотр спасателей перед открытием сезона.
В эти выходные в Батуми прошел последний смотр спасателей перед открытием сезона.
© Emergency Management Service of Georgia
Спасатели также провели показательные учения и выступления перед публикой.
Спасатели также провели показательные учения и выступления перед публикой.
© Emergency Management Service of Georgia
В этом году Аджария ожидает более четырех миллионов туристов, больше, чем в прошлом году.
В этом году Аджария ожидает более четырех миллионов туристов, больше, чем в прошлом году.
© Emergency Management Service of Georgia
По словам председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, в этом году автономию посетят более четырех миллионов визитеров.
По словам председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, в этом году автономию посетят более четырех миллионов визитеров.
© Emergency Management Service of Georgia
Основным видом отдыха в Аджарской АР является морской туризм. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих.
Основным видом отдыха в Аджарской АР является морской туризм. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих.
© Emergency Management Service of Georgia
Представители правительства Аджарии проверили, насколько спасатели обеспечены всем необходимым инвентарем и техникой.
Представители правительства Аджарии проверили, насколько спасатели обеспечены всем необходимым инвентарем и техникой.
© Emergency Management Service of Georgia
На всем побережье Аджарии размещены спасательные станции. Кроме того, спасатели постоянно патрулируют пляжную зону. Жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду.
На всем побережье Аджарии размещены спасательные станции. Кроме того, спасатели постоянно патрулируют пляжную зону. Жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду.