https://sputnik-georgia.ru/20230605/startovali-pryamye-aviareysy-almaty-kutaisi-278279815.html

Стартовали прямые авиарейсы Алматы-Кутаиси

Стартовали прямые авиарейсы Алматы-Кутаиси

Аэропорт Кутаиси связывает Грузию с пятью казахскими городами 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Казахская низкобюджетная авиакомпания FlyArystan 5 июня начала осуществлять прямые авиарейсы из Алматы в направлении Кутаиси.Это уже пятый по счету город Казахстана, куда осуществляются прямые авиарейсы из международного аэропорта Кутаиси. В связи с первым рейсом из Алматы в кутаисском аэропорту прошла праздничная церемония.FlyArystan осуществляет 15 полетов в неделю. Помимо Алматы, прямые регулярные рейсы осуществляются из Астаны, Атырау, Актау и Шымкента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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