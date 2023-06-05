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Стартовали прямые авиарейсы Алматы-Кутаиси
Стартовали прямые авиарейсы Алматы-Кутаиси
Аэропорт Кутаиси связывает Грузию с пятью казахскими городами 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T11:27+0400
2023-06-05T11:27+0400
2023-06-05T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Казахская низкобюджетная авиакомпания FlyArystan 5 июня начала осуществлять прямые авиарейсы из Алматы в направлении Кутаиси.Это уже пятый по счету город Казахстана, куда осуществляются прямые авиарейсы из международного аэропорта Кутаиси. В связи с первым рейсом из Алматы в кутаисском аэропорту прошла праздничная церемония.FlyArystan осуществляет 15 полетов в неделю. Помимо Алматы, прямые регулярные рейсы осуществляются из Астаны, Атырау, Актау и Шымкента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, алматы, тбилиси, кутаиси
новости, грузия, экономика, алматы, тбилиси, кутаиси
Стартовали прямые авиарейсы Алматы-Кутаиси
Аэропорт Кутаиси связывает Грузию с пятью казахскими городами
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Казахская низкобюджетная авиакомпания FlyArystan 5 июня начала осуществлять прямые авиарейсы из Алматы в направлении Кутаиси.
Это уже пятый по счету город Казахстана, куда осуществляются прямые авиарейсы из международного аэропорта Кутаиси.
"Для нас это очень важный сегмент и направление, поскольку вы знаете, что Кутаиси – это аэропорт, который больше всего связан с Европой, и мы хотим активизировать такие новые сегменты, как направление Азии, направление Востока", – сказал директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе журналистам.
В связи с первым рейсом из Алматы в кутаисском аэропорту прошла праздничная церемония.
FlyArystan осуществляет 15 полетов в неделю. Помимо Алматы, прямые регулярные рейсы осуществляются из Астаны, Атырау, Актау и Шымкента.