https://sputnik-georgia.ru/20230605/storonniki-saakashvili-ne-sdayutsya---video-278281950.html

Сторонники Саакашвили не сдаются - видео

Сторонники Саакашвили не сдаются - видео

Представители и сторонники "Единого нацдвижения" в последние дни провели целую серию акций протеста в столице Грузии, требуя освобождения из заключения Михаила... 05.06.2023, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

единое нацдвижение

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Как проходила одна из таких акций, смотрите в видео Sputnik Грузия. На видео кадры, как сторонники Саакашвили митинговали у здания парламента. Бывший президент Грузии в настоящее время находится на лечении в клинике "VivaMed", куда он был помещен в мае 2022 года. Там тоже прошла одна из акций протеста.В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться.В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса.На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.

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Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, единое нацдвижение, видео