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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 5 до 11 июня
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 5 до 11 июня
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T10:24+0400
2023-06-05T10:24+0400
2023-06-05T10:24+0400
погода
грузия
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 5 июн— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду, местами ожидаются ясные и солнечные дни, а местами – облачные и дождливые. В понедельник, 5 июня, в столице местами ожидается частичная облачность, местами – преимущественно ясная погода, временами осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:32. Во вторник, 6 июня, в Тбилиси утром ожидается солнечная погода, днем дождь с грозами, а вечером частичная облачность. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:32. В среду, 7 июня, в Тбилиси ожидается облачная погода и местами дождь. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 25 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:33. В четверг, 8 июня, в Тбилиси ожидается облачная и дождливая погода. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 17 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:33. В пятницу, 9 июня, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, а днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:34. В субботу, 10 июня, в столице Грузии ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:35. В воскресенье, 11 июня, в столице Грузии ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:35.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 5 до 11 июня
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода
ТБИЛИСИ, 5 июн— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду, местами ожидаются ясные и солнечные дни, а местами – облачные и дождливые.
В понедельник, 5 июня, в столице местами ожидается частичная облачность, местами – преимущественно ясная погода, временами осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 28 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:32.
Во вторник, 6 июня, в Тбилиси утром ожидается солнечная погода, днем дождь с грозами, а вечером частичная облачность. Восход солнца будет в 05:27.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:32.
В среду, 7 июня, в Тбилиси ожидается облачная погода и местами дождь. Восход солнца будет в 05:27.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 25 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:33.
В четверг, 8 июня, в Тбилиси ожидается облачная и дождливая погода. Восход солнца будет в 05:27.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 17 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:33.
В пятницу, 9 июня, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 05:26.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, а днем воздух прогреется до 29 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:34.
В субботу, 10 июня, в столице Грузии ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:26.
Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, днем воздух прогреется до 29 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:35.
В воскресенье, 11 июня, в столице Грузии ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 05:26.
Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:35.