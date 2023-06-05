https://sputnik-georgia.ru/20230605/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-5-do-11-iyunya-278277666.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 5 до 11 июня

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 5 до 11 июня

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T10:24+0400

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погода

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 июн— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду, местами ожидаются ясные и солнечные дни, а местами – облачные и дождливые. В понедельник, 5 июня, в столице местами ожидается частичная облачность, местами – преимущественно ясная погода, временами осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:32. Во вторник, 6 июня, в Тбилиси утром ожидается солнечная погода, днем дождь с грозами, а вечером частичная облачность. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:32. В среду, 7 июня, в Тбилиси ожидается облачная погода и местами дождь. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 25 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:33. В четверг, 8 июня, в Тбилиси ожидается облачная и дождливая погода. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 17 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:33. В пятницу, 9 июня, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, а днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:34. В субботу, 10 июня, в столице Грузии ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:35. В воскресенье, 11 июня, в столице Грузии ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:35.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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