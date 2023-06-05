https://sputnik-georgia.ru/20230605/trevoga-v-tbilisskoy-shkole-sapery-rasskazali-ob-itogakh-poiska-bomby-278295545.html

Эвакуация из школы в Тбилиси - саперы проверили территорию на наличие бомбы

Эвакуация из школы в Тбилиси - саперы проверили территорию на наличие бомбы

Учебный процесс в школе возобновится уже во вторник 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T15:31+0400

2023-06-05T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сообщение о наличии взрывчатых веществ на территории частной школы "Британо-грузинская академия" в Тбилиси не подтвердилось, говорится в заявлении администрации учебного заведения. В понедельник утром администрация школы получила по электронной почте сообщение о том, что в задании находится бомба. Все учащиеся были эвакуированы. Занятия в академии возобновятся в обычном режиме со вторника.МВД Грузии начало расследование в связи с инцидентом. "Британо-грузинская академия" – частное общеобразовательное учреждение, авторизированное Минобразованием Грузии. Школа основана в 2006 году. Кампус школы размещен на 15 тыс. квадратных метрах близ озера Лиси на окраине Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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