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Эвакуация из школы в Тбилиси - саперы проверили территорию на наличие бомбы
Эвакуация из школы в Тбилиси - саперы проверили территорию на наличие бомбы
Учебный процесс в школе возобновится уже во вторник 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T15:31+0400
2023-06-05T15:31+0400
2023-06-05T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сообщение о наличии взрывчатых веществ на территории частной школы "Британо-грузинская академия" в Тбилиси не подтвердилось, говорится в заявлении администрации учебного заведения. В понедельник утром администрация школы получила по электронной почте сообщение о том, что в задании находится бомба. Все учащиеся были эвакуированы. Занятия в академии возобновятся в обычном режиме со вторника.МВД Грузии начало расследование в связи с инцидентом. "Британо-грузинская академия" – частное общеобразовательное учреждение, авторизированное Минобразованием Грузии. Школа основана в 2006 году. Кампус школы размещен на 15 тыс. квадратных метрах близ озера Лиси на окраине Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, сгб
Эвакуация из школы в Тбилиси - саперы проверили территорию на наличие бомбы
15:31 05.06.2023 (обновлено: 16:05 05.06.2023)
Учебный процесс в школе возобновится уже во вторник
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сообщение о наличии взрывчатых веществ на территории частной школы "Британо-грузинская академия" в Тбилиси не подтвердилось, говорится в заявлении администрации учебного заведения.
В понедельник утром администрация школы получила по электронной почте сообщение о том, что в задании находится бомба. Все учащиеся были эвакуированы.
"Служба по разминированию Службы государственной безопасности Грузии проверила весь периметр школы. В соответствии с проведенными работами наличие взрывчатого вещества на территории школы не подтвердилось", – говорится в заявлении.
Занятия в академии возобновятся в обычном режиме со вторника.
МВД Грузии начало расследование в связи с инцидентом.
"Британо-грузинская академия" – частное общеобразовательное учреждение, авторизированное Минобразованием Грузии. Школа основана в 2006 году. Кампус школы размещен на 15 тыс. квадратных метрах близ озера Лиси на окраине Тбилиси.