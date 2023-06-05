https://sputnik-georgia.ru/20230605/v-chastnoy-shkole-v-tbilisi-obyavlena-evakuatsiya-iz-za-soobscheniya-o-bombe-278283353.html

Эвакуация в частной школе в Тбилиси: поступило сообщение о бомбе – СМИ

Эвакуация в частной школе в Тбилиси: поступило сообщение о бомбе – СМИ

Сообщение о бомбе поступило на адрес электронной почты 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T12:19+0400

2023-06-05T12:19+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В "Британо-грузинской академии" в Тбилиси объявлена эвакуация, сообщает телеканал "Рустави 2"По данным СМИ, администрация получила уведомление по электронной почте о том, что в задании школы находится бомба. Учебный процесс прерван, ведутся следственные мероприятия. "Британо-грузинская академия" – частное общеобразовательное учреждение, авторизированное Минобразованием Грузии. Школа основана в 2006 году, кампус школы размещен на 15 тыс. квадратных метрах близ озера Лиси на окраине Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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