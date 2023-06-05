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Эвакуация в частной школе в Тбилиси: поступило сообщение о бомбе – СМИ
Эвакуация в частной школе в Тбилиси: поступило сообщение о бомбе – СМИ
Сообщение о бомбе поступило на адрес электронной почты 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T12:19+0400
2023-06-05T12:19+0400
2023-06-05T12:38+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В "Британо-грузинской академии" в Тбилиси объявлена эвакуация, сообщает телеканал "Рустави 2"По данным СМИ, администрация получила уведомление по электронной почте о том, что в задании школы находится бомба. Учебный процесс прерван, ведутся следственные мероприятия. "Британо-грузинская академия" – частное общеобразовательное учреждение, авторизированное Минобразованием Грузии. Школа основана в 2006 году, кампус школы размещен на 15 тыс. квадратных метрах близ озера Лиси на окраине Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, тбилиси, новости
Эвакуация в частной школе в Тбилиси: поступило сообщение о бомбе – СМИ
12:19 05.06.2023 (обновлено: 12:38 05.06.2023)
Сообщение о бомбе поступило на адрес электронной почты
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В "Британо-грузинской академии" в Тбилиси объявлена эвакуация, сообщает телеканал "Рустави 2"
По данным СМИ, администрация получила уведомление по электронной почте о том, что в задании школы находится бомба.
Учебный процесс прерван, ведутся следственные мероприятия.
"Британо-грузинская академия" – частное общеобразовательное учреждение, авторизированное Минобразованием Грузии. Школа основана в 2006 году, кампус школы размещен на 15 тыс. квадратных метрах близ озера Лиси на окраине Тбилиси.