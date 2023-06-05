https://sputnik-georgia.ru/20230605/vladelets-restorana-v-batumi-zaderzhan-za-izbienie-ofitsianta-278279241.html

Владелец ресторана в Батуми задержан за избиение официанта

Владелец ресторана в Батуми задержан за избиение официанта

Как рассказывают работники ресторана, ситуация в заведении ухудшилась несколько месяцев назад 05.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в курортном городе Батуми владельца ресторана "Ретро" Теймураза Варшанидзе, который обвиняется в насилии над официантом заведения, сообщает телеканал "Рустави 2". Кадры, на которых владелец ресторана оскорбляет нецензурными словами, а затем избивает официанта, появились в Сети 4 июня. Бывшая управляющая ресторана "Ретро" выложила видео инцидента и опубликовала открытое письмо, в котором рассказала о деталях случившегося. По словам женщины, сама она не так давно уволилась из "Ретро" из-за оскорблений Варшанидзе. Следствие ведется по статье "Насилие". Преступление наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов или домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года, или лишением свободы на срок до одного года. По информации СМИ, за последние несколько месяцев из ресторана уволилось до 15 работников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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