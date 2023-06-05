https://sputnik-georgia.ru/20230605/zul-khidzha-2023-kogda-nachinaetsya-posledniy-mesyats-islamskogo-kalendarya-278304571.html

Зуль-хиджа 2023: когда начинается последний месяц исламского календаря?

Зуль-хиджа 2023: когда начинается последний месяц исламского календаря?

Зуль-хиджа – последний 12 месяц исламского лунного календаря, который в 2023-м начинается в июне 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T22:14+0400

2023-06-05T22:14+0400

2023-06-05T22:14+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/11/270511746_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9f6ad2db12b37534c85e6e0d481c95be.jpg

Когда начинается в 2023-м месяц Зуль-хиджа по григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия. Месяц Зуль-хиджа Последний месяц исламского календаря в 2023 году начинается 19 июня – в самый благодатный месяц Зуль-хиджа запрещены все недобрые деяния, в том числе сквернословие, проявление нетерпимости, всякое насилие и воровство, которых, в принципе, нормальный человек должен и так остерегаться в своей повседневной жизни. В Зуль-хиджа, который в исламе относят к числу четырех священных месяцев, совершают паломничество по святым местам. А безопасность паломников сулила хорошую торговлю и большую прибыль. Поэтому в священные месяцы по мусульманской традиции запрещалось воевать, убивать и проливать кровь. Особенно важными для верующих являются первые десять дней месяца Зуль-хиджа – в это время мусульмане со всего мира отправляются в хадж, имеющий огромное духовное значение. Хадж, или паломничество по святым местам, длится три дня – с 7 по 9 число последнего месяца исламского календаря. Однако каждый верующий старается побывать в святых местах хотя бы раз в жизни. Во время хаджа верующие отмечают еще один праздник – день Арафа, один из наиболее благодатных дней в году. В этот день паломники посещают гору Арафат близ Мекки, где, по преданию, после изгнания из рая встретились пророк Адам и его жена Хава (Ева). Верующие в день Арафа должны соблюдать пост и молиться об искуплении своих грехов. Первую декаду последнего месяца исламского календаря завершает праздник жертвоприношения, или Ид аль-Адха, известный как Курбан-байрам. Праздник длится три дня – его отмечают в долине Мина вблизи Мекки. Мусульмане всего мира особо ценят и почитают первые десять дней месяца Зуль-хиджа, поэтому в эти дни все постятся и стремятся делать побольше благих дел. К ним относятся как молитвы и раздача милостыни, так и дополнительные посты. Поэтому в первые девять дней месяца Зуль-хиджа соблюдать пост желательно, особенно в День Арафа – в девятый день последнего месяца исламского календаря. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников