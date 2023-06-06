https://sputnik-georgia.ru/20230606/anpilogov-o-radiatsionnom-zagryaznenii-ukrainy-chernom-rynke-oruzhiya-i-kontrnastuplenii-vsu-278312500.html

Анпилогов о радиационном загрязнении Украины, черном рынке оружия и контрнаступлении ВСУ

Анпилогов о радиационном загрязнении Украины, черном рынке оружия и контрнаступлении ВСУ

Терпение западных "инвесторов" не бесконечно, поэтому Украину ожидает резкое сокращение поставок оружия в случае, если ВСУ не пойдут в контрнаступление или... 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T10:06+0400

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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил политолог Алексей Анпилогов.Эксперт уверен, что украинские войска совершенно не готовы наступать, поэтому Зеленский пытается выпросить еще больше оружия. В ином случае любая попытка наступления превратится в "кровавую баню" для Украины.

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