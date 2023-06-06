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Что будет со зданием парламента в Кутаиси? Ответ премьера
Что будет со зданием парламента в Кутаиси? Ответ премьера
Презентация проекта состоится в ближайшее время, заявил Гарибашвили 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T14:07+0400
2023-06-06T14:07+0400
2023-06-06T14:07+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии работает над проектом создания технологического хаба на базе бывшего здания парламента в городе Кутаиси (регион Имерети), заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Законодательный орган вернулся из Кутаиси в столицу Грузии в начале 2019 года. Премьер добавил, что это место также должно стать многофункциональным современным технологичным городом, где будет собирается много талантливой молодежи. По его словам, презентация проекта состоится в ближайшее время. О планах создать техноцентр на базе бывшего здания парламента, премьер заявлял и в конце 2022 года. Тогда, по его словам, вопросом заинтересовалась израильская компания. Как отметил глава грузинского правительства, в проект будет вложена инвестиция в размере нескольких десятков миллионов долларов. На вопрос журналиста, почему с тех пор ничего не было сделано, Гарибашвили ответил: "Это требует времени. Мы делаем все осмысленно". Парламент заработал в Кутаиси в 2012 году на основе изменений в Конституции Грузии, которые внесли по инициативе правящей в тот период партии "Единое национальное движение". После смены власти, по итогам парламентских выборов в 2012 году, представители партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не раз поднимали вопрос о возвращении высшего законодательного органа Грузии в Тбилиси. В конце 2017 года в Грузии приняли поправки в Конституцию, согласно которым в главном законе страны больше нет записи о том, что парламент должен заседать в Кутаиси. Ранее сообщалось, что в здании может разместится либо Академия МВД, либо Центр оперативного управления неотложной помощи "112". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кутаиси, тбилиси, имерети, экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили
кутаиси, тбилиси, имерети, экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили
Что будет со зданием парламента в Кутаиси? Ответ премьера
Презентация проекта состоится в ближайшее время, заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии работает над проектом создания технологического хаба на базе бывшего здания парламента в городе Кутаиси (регион Имерети), заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Законодательный орган вернулся из Кутаиси в столицу Грузии в начале 2019 года.
"Минэкономики сейчас готовит проект. Очень скоро у нас будет детальная информация. Мы хотим, чтобы здание парламента в Кутаиси стало технологическим хабом, центром для молодых людей, работающих в сфере IT, и не только", – сказал журналистам Гарибашвили.
Премьер добавил, что это место также должно стать многофункциональным современным технологичным городом, где будет собирается много талантливой молодежи.
По его словам, презентация проекта состоится в ближайшее время.
О планах создать техноцентр на базе бывшего здания парламента, премьер заявлял и в конце 2022 года.
Тогда, по его словам, вопросом заинтересовалась израильская компания. Как отметил глава грузинского правительства, в проект будет вложена инвестиция в размере нескольких десятков миллионов долларов.
На вопрос журналиста, почему с тех пор ничего не было сделано, Гарибашвили ответил: "Это требует времени. Мы делаем все осмысленно".
Парламент заработал в Кутаиси в 2012 году на основе изменений в Конституции Грузии, которые внесли по инициативе правящей в тот период партии "Единое национальное движение".
После смены власти, по итогам парламентских выборов в 2012 году, представители партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не раз поднимали вопрос о возвращении высшего законодательного органа Грузии в Тбилиси.
В конце 2017 года в Грузии приняли поправки в Конституцию, согласно которым в главном законе страны больше нет записи о том, что парламент должен заседать в Кутаиси.
Ранее сообщалось, что в здании может разместится либо Академия МВД, либо Центр оперативного управления неотложной помощи "112".