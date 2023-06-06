https://sputnik-georgia.ru/20230606/den-obreteniya-glavy-ioanna-predtechi-molitvy-o-chem-prosyat-krestitelya-278323410.html

День обретения главы Иоанна Предтечи: молитвы, о чем просят Крестителя

День обретения главы Иоанна Предтечи: молитвы, о чем просят Крестителя

Православные 7 июня празднуют третье обретение честной главы Иоанна Предтечи – Крестителя Господня 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T14:39+0400

2023-06-06T14:39+0400

2023-06-06T14:39+0400

справки

религия

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Когда в третий раз обрели главу Иоанна Предтечи, какие молитвы возносят Крестителю и о чем просят, читайте в материале Sputnik Грузии. Обретение главы Крестителя Тело Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, после усекновения его главы, ученики пророка погребли в Севастии. Честную главу Предтечи, которую Иродиада закопала в нечистом месте, жена Иродова домоправителя Хузы – благочестивая Иоанна, похоронила на Елеонской горе в глиняном сосуде. Впервые главу Предтечи обрели в IV веке, а в 452 году – во второй. В третий раз главу Иоанна Предтечи обрели примерно в 850-м и святыню перевезли в город Эмесу из Константинополя. Примерно 810-820 году главу Предтечи, во время набегов сарацин, перенесли в Команы, где в период иконоборческих гонений скрыли в земле. С восстановлением иконопочитания о месте, где скрыта глава Иоанна Предтечи, было открыто в видении патриарху Игнатию (847-857) во время ночной молитвы. Император, когда патриарх сообщил ему об этом, послал посольство в Команы, где в месте, указанном первосвятителем, уже в третий раз была обретена глава Крестителя. Позже главу Иоанна Предтечи перенесли в Константинополь и положили в придворной церкви 7 июня по новому стилю. О чем просят На протяжении многих веков люди возносят молитвы Иоанну Предтече и просят помочь им в работе, исцелить от болезней и заключить счастливый брак. Крестителя просят помочь выбрать в жизни правильную дорогу, вразумить грешников и приобщить к церкви маловеров и сектантов. Предтече возносят молитвы во время длительных постов и просят о духовной помощи. Особо Крестителя почитают крестьяне и пчеловоды – просят о хорошем урожае и изобилии. Молитвы Иоанну Предтече Молитва первая Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но, совокуплялся с вои Небесными, молися ко Владыце за мене, недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего. Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, не вем, и к кому прибегну, да спасена будет душа моя, токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем, по Богородице, вем больша быти рожденных всех: ты бо сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия. Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, падшагося многими грехи, обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси, крещением омывали грех, покаяние же проповедуяй во очищение когождо дел скверных; очисти убо мя, грехми оскверненнаго, и понуди внити, аможе ничто же скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь. Молитва вторая Святый Предтече и Крестителю Христов Иоанне! Проповедник сый покаяния, кающихся не презри нас, но молися ко Владыце Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, во многия грехи впадших. Смерти убо чаем, о гресех же наших николиже поболехом и о Царствии Небеснем не попекохомся: но не презри нас, Крестителю Христов, честный Предтече, болий рожденных всех, постником и пустынником наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов. Тя молим, к тебе прибегаем: не отрини нас, просящих твоего заступления, обнови души наша покаянием, еже есть второе крещение: твоим ходатайством пред Господем испроси нам очищение грехов. Уста недостойная вопиют к тебе, и душа смиренная молится, сердце сокрушенное из глубины воздыхает: простри пречистую твою десницу и защити нас от враг видимых и невидимых. Ей, Господи Иисусе Христе! Молитвами святаго Иоанна Крестителя Твоего, изряднее же Пречистыя Твоея Матери, Владычицы нашея Богородицы, спаси нас, грешных рабов Твоих, кающихся о гресех. Ты бо еси Бог кающихся, и на Тя, Спасителя, возлагаем надежду, славяще Пресвятое Имя Твое, со Безначальным Твоим Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников

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