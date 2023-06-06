https://sputnik-georgia.ru/20230606/figuristy-devis-i-smolkin-budut-vystupat-za-sbornuyu-gruzii-s-sezona-202324-278329146.html

Фигуристы Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона 2023/24

Фигуристы Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона 2023/24

Федерация фигурного катания на коньках РФ одобрила переход танцевального дуэта в сборную Грузии 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T15:31+0400

2023-06-06T15:31+0400

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этери тутберидзе

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Дуэт фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина присоединится к сборной Грузии по фигурному катанию с сезона 2023/24, говорится в сообщении Федерации фигурного катания Грузии в соцсети. Ранее исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход танцевального дуэта в сборную Грузии. Отмечается, что Дэвис и Смолкин получат возможность участвовать в следующем чемпионате Европы, где Грузия будет представлена двумя танцевальными дуэтами. Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Ее партнер – сын актера Бориса Смолкина – имеет гражданство Израиля. Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место.В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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