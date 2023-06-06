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https://sputnik-georgia.ru/20230606/figuristy-devis-i-smolkin-budut-vystupat-za-sbornuyu-gruzii-s-sezona-202324-278329146.html
Фигуристы Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона 2023/24
Фигуристы Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона 2023/24
Федерация фигурного катания на коньках РФ одобрила переход танцевального дуэта в сборную Грузии 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T15:31+0400
2023-06-06T15:33+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Дуэт фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина присоединится к сборной Грузии по фигурному катанию с сезона 2023/24, говорится в сообщении Федерации фигурного катания Грузии в соцсети. Ранее исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход танцевального дуэта в сборную Грузии. Отмечается, что Дэвис и Смолкин получат возможность участвовать в следующем чемпионате Европы, где Грузия будет представлена двумя танцевальными дуэтами. Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Ее партнер – сын актера Бориса Смолкина – имеет гражданство Израиля. Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место.В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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этери тутберидзе, грузия, спорт, фигурное катание, новости
этери тутберидзе, грузия, спорт, фигурное катание, новости

Фигуристы Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона 2023/24

15:31 06.06.2023 (обновлено: 15:33 06.06.2023)
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкЧлены сборной России (команда ОКР) Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Члены сборной России (команда ОКР) Диана Дэвис и Глеб Смолкин - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2023
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
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Федерация фигурного катания на коньках РФ одобрила переход танцевального дуэта в сборную Грузии
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Дуэт фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина присоединится к сборной Грузии по фигурному катанию с сезона 2023/24, говорится в сообщении Федерации фигурного катания Грузии в соцсети.
Ранее исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход танцевального дуэта в сборную Грузии.
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev / Перейти в фотобанкРоссийские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Диана Дэвис и Глеб Смолкин - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2023
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Диана Дэвис и Глеб Смолкин
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
/
Перейти в фотобанк
Отмечается, что Дэвис и Смолкин получат возможность участвовать в следующем чемпионате Европы, где Грузия будет представлена двумя танцевальными дуэтами.
Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Ее партнер – сын актера Бориса Смолкина – имеет гражданство Израиля.
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкРоссийский спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Российский спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Диана Дэвис и Глеб Смолкин - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2023
Российский спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Диана Дэвис и Глеб Смолкин
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
/
Перейти в фотобанк
Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место.
В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли.
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