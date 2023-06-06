https://sputnik-georgia.ru/20230606/gruzinskie-pianisty-dadut-kontserty-v-vengrii-278325734.html

Грузинские пианисты дадут концерты в Венгрии

Грузинские пианисты дадут концерты в Венгрии

Музыкантов выберет специальное жюри в Тбилиси, которое возглавит сама Элисо Болквадзе 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T17:00+0400

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2023-06-06T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинские пианисты примут участие в концертных сезонах в Будапеште при поддержке председателя комитета культуры в парламенте страны Элисо Болквадзе. В марте 2023 года в рамках своего визита в Будапешт грузинская пианистка Элисо Болквадзе встретилась с дирекцией Венгерской филармонии, известной местной концертной организацией. В результате договоренности между сторонами было решено, что талантливые грузинские пианисты выступят в самых престижных залах Будапешта в концертном сезоне 2024-2025 годов. Пианистов выберет специальное жюри в Тбилиси, которое возглавит сама Элисо Болквадзе. Элисо Болквадзе начала свою профессиональную деятельность во Франции и Австрии и до прихода в политику выступала в самых престижных концертных залах Европы и США. Она лауреат ряда престижных международных конкурсов. В 2012 году Болквадзе создала фонд "Лира", который поддерживает молодых талантливых грузинских музыкантов. Также Болквадзе трижды удостоена звания посла мира ЮНЕСКО. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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