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Грузинские пианисты дадут концерты в Венгрии
Грузинские пианисты дадут концерты в Венгрии
Музыкантов выберет специальное жюри в Тбилиси, которое возглавит сама Элисо Болквадзе 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T17:00+0400
2023-06-06T17:00+0400
2023-06-06T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинские пианисты примут участие в концертных сезонах в Будапеште при поддержке председателя комитета культуры в парламенте страны Элисо Болквадзе. В марте 2023 года в рамках своего визита в Будапешт грузинская пианистка Элисо Болквадзе встретилась с дирекцией Венгерской филармонии, известной местной концертной организацией. В результате договоренности между сторонами было решено, что талантливые грузинские пианисты выступят в самых престижных залах Будапешта в концертном сезоне 2024-2025 годов. Пианистов выберет специальное жюри в Тбилиси, которое возглавит сама Элисо Болквадзе. Элисо Болквадзе начала свою профессиональную деятельность во Франции и Австрии и до прихода в политику выступала в самых престижных концертных залах Европы и США. Она лауреат ряда престижных международных конкурсов. В 2012 году Болквадзе создала фонд "Лира", который поддерживает молодых талантливых грузинских музыкантов. Также Болквадзе трижды удостоена звания посла мира ЮНЕСКО. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, тбилиси, венгрия, будапешт, элисо болквадзе, пианисты
новости, грузия, культура, тбилиси, венгрия, будапешт, элисо болквадзе, пианисты
Грузинские пианисты дадут концерты в Венгрии
Музыкантов выберет специальное жюри в Тбилиси, которое возглавит сама Элисо Болквадзе
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинские пианисты примут участие в концертных сезонах в Будапеште при поддержке председателя комитета культуры в парламенте страны Элисо Болквадзе.
В марте 2023 года в рамках своего визита в Будапешт грузинская пианистка Элисо Болквадзе встретилась с дирекцией Венгерской филармонии, известной местной концертной организацией.
В результате договоренности между сторонами было решено, что талантливые грузинские пианисты выступят в самых престижных залах Будапешта в концертном сезоне 2024-2025 годов.
Пианистов выберет специальное жюри в Тбилиси, которое возглавит сама Элисо Болквадзе.
Элисо Болквадзе начала свою профессиональную деятельность во Франции и Австрии и до прихода в политику выступала в самых престижных концертных залах Европы и США. Она лауреат ряда престижных международных конкурсов.
В 2012 году Болквадзе создала фонд "Лира", который поддерживает молодых талантливых грузинских музыкантов. Также Болквадзе трижды удостоена звания посла мира ЮНЕСКО.