https://sputnik-georgia.ru/20230606/kvaratskheliya-predstavit-gruziyu-na-miss-europe-continental-278321105.html
Кварацхелия представит Грузию на Miss Europe Continental
Кварацхелия представит Грузию на Miss Europe Continental
Организаторы конкурса нашли 35-летнюю красавицу полтора года назад с помощью соцсетей 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T12:50+0400
2023-06-06T12:50+0400
2023-06-06T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинская телеведущая Тамта Кварацхелия примет участие в конкурсе красоты Miss Europe Continental, который пройдет в Неаполе в ноябре этого года, сообщается на странице девушки в соцсети. Miss Europe Continental – международное шоу, которое проводится в итальянском городе Неаполь с 2014 года. В этом году конкурс будут транслировать в 50 странах мира. Организаторы конкурса нашли 35-летнюю Кварацхелия полтора года назад с помощью соцсетей и предложили ей принять участие в конкурсе. Сначала Тамта отказалась, а затем приняла приглашение и подписала контракт. Тамта признается, что сначала она думала, что это шутка, ведь до этого она никогда не принимала участие в конкурсах красоты даже в Грузии, не говоря уже о Европе. Кварацхелия – мать-одиночка. Она воспитывает 11-летнего сына. В 2016 году у нее от сердечного приступа скончался муж. В конкурсе Miss Europe Continental принимают участие 60 конкурсанток со всего мира. В течение конкурса они заняты в съемках, интервью, ужинах, с ними работают лучшие хореографы и эксперты по подиуму.В случае победы, королева красоты в течение года должна представлять конкурс во всем мире. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, европа, италия, неаполь, конкурс, конкурс красоты
грузия, новости, культура, европа, италия, неаполь, конкурс, конкурс красоты
Кварацхелия представит Грузию на Miss Europe Continental
Организаторы конкурса нашли 35-летнюю красавицу полтора года назад с помощью соцсетей
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинская телеведущая Тамта Кварацхелия примет участие в конкурсе красоты Miss Europe Continental, который пройдет в Неаполе в ноябре этого года, сообщается на странице девушки в соцсети.
Miss Europe Continental – международное шоу, которое проводится в итальянском городе Неаполь с 2014 года. В этом году конкурс будут транслировать в 50 странах мира.
Организаторы конкурса нашли 35-летнюю Кварацхелия полтора года назад с помощью соцсетей и предложили ей принять участие в конкурсе. Сначала Тамта отказалась, а затем приняла приглашение и подписала контракт.
Тамта признается, что сначала она думала, что это шутка, ведь до этого она никогда не принимала участие в конкурсах красоты даже в Грузии, не говоря уже о Европе.
Кварацхелия – мать-одиночка. Она воспитывает 11-летнего сына. В 2016 году у нее от сердечного приступа скончался муж.
В конкурсе Miss Europe Continental принимают участие 60 конкурсанток со всего мира. В течение конкурса они заняты в съемках, интервью, ужинах, с ними работают лучшие хореографы и эксперты по подиуму.
В случае победы, королева красоты в течение года должна представлять конкурс во всем мире.