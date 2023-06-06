https://sputnik-georgia.ru/20230606/kvaratskheliya-predstavit-gruziyu-na-miss-europe-continental-278321105.html

Кварацхелия представит Грузию на Miss Europe Continental

Кварацхелия представит Грузию на Miss Europe Continental

Организаторы конкурса нашли 35-летнюю красавицу полтора года назад с помощью соцсетей 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T12:50+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинская телеведущая Тамта Кварацхелия примет участие в конкурсе красоты Miss Europe Continental, который пройдет в Неаполе в ноябре этого года, сообщается на странице девушки в соцсети. Miss Europe Continental – международное шоу, которое проводится в итальянском городе Неаполь с 2014 года. В этом году конкурс будут транслировать в 50 странах мира. Организаторы конкурса нашли 35-летнюю Кварацхелия полтора года назад с помощью соцсетей и предложили ей принять участие в конкурсе. Сначала Тамта отказалась, а затем приняла приглашение и подписала контракт. Тамта признается, что сначала она думала, что это шутка, ведь до этого она никогда не принимала участие в конкурсах красоты даже в Грузии, не говоря уже о Европе. Кварацхелия – мать-одиночка. Она воспитывает 11-летнего сына. В 2016 году у нее от сердечного приступа скончался муж. В конкурсе Miss Europe Continental принимают участие 60 конкурсанток со всего мира. В течение конкурса они заняты в съемках, интервью, ужинах, с ними работают лучшие хореографы и эксперты по подиуму.В случае победы, королева красоты в течение года должна представлять конкурс во всем мире. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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