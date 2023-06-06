https://sputnik-georgia.ru/20230606/meskhetskiy-teatr-predstavit-gruziyu-na-festivale-v-rumynii-278327823.html

Месхетский театр представит Грузию на фестивале в Румынии

Месхетский театр представит Грузию на фестивале в Румынии

Кроме Грузии, в фестивале участвуют театры из Румынии, Японии, Молдовы и Польши 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T20:50+0400

2023-06-06T20:50+0400

2023-06-06T20:50+0400

румыния

грузия

культура

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/06/278327233_0:101:1944:1195_1920x0_80_0_0_a0b17801fa301dbb486302af734fcb53.jpg

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинский Месхетский государственный драматический театр представит спектакль на Международном театральном фестивале в Румынии 7 июня. Festivalul Internațional de Teatru Oradea – FITO проходит в этом году в восьмой раз в одноименном румынском городе Орадя. Цель фестиваля – открытие пространства для театральных деятелей Румынии и разных стран, поддержка драматического творчества, обмен опытом между румынскими и зарубежными участниками и поощрение инновационных идей. Месхетский театр представит спектакль "Пока смерть не разлучит нас". Режиссер постановки – Раду Гилас, автор пьесы – Димитре Динев. В спектакле играют актеры: Лексо Чемия, Ани Чубутия, Малхаз Шакулашвили. Кроме Грузии, в фестивале участвуют театры из Румынии, Японии, Молдовы и Польши. Победители будут объявлены в нескольких номинациях: История Месхетского театра начинается с 1874 года. В разные годы театру меняли статус, однако с 1967 года театр официально называется Месхетским государственным драматическим театром. Каждый сезон театр готовит шесть-семь премьерных спектаклей от выдающихся режиссеров.Театр Месхети не раз получал высшие награды на многих международных театральных фестивалях. За время своего существования труппа театра гастролировала как по Грузии, так и за границей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

румыния

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

румыния, грузия, культура, театр