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https://sputnik-georgia.ru/20230606/meskhetskiy-teatr-predstavit-gruziyu-na-festivale-v-rumynii-278327823.html
Месхетский театр представит Грузию на фестивале в Румынии
Месхетский театр представит Грузию на фестивале в Румынии
Кроме Грузии, в фестивале участвуют театры из Румынии, Японии, Молдовы и Польши 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T20:50+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинский Месхетский государственный драматический театр представит спектакль на Международном театральном фестивале в Румынии 7 июня. Festivalul Internațional de Teatru Oradea – FITO проходит в этом году в восьмой раз в одноименном румынском городе Орадя. Цель фестиваля – открытие пространства для театральных деятелей Румынии и разных стран, поддержка драматического творчества, обмен опытом между румынскими и зарубежными участниками и поощрение инновационных идей. Месхетский театр представит спектакль "Пока смерть не разлучит нас". Режиссер постановки – Раду Гилас, автор пьесы – Димитре Динев. В спектакле играют актеры: Лексо Чемия, Ани Чубутия, Малхаз Шакулашвили. Кроме Грузии, в фестивале участвуют театры из Румынии, Японии, Молдовы и Польши. Победители будут объявлены в нескольких номинациях: История Месхетского театра начинается с 1874 года. В разные годы театру меняли статус, однако с 1967 года театр официально называется Месхетским государственным драматическим театром. Каждый сезон театр готовит шесть-семь премьерных спектаклей от выдающихся режиссеров.Театр Месхети не раз получал высшие награды на многих международных театральных фестивалях. За время своего существования труппа театра гастролировала как по Грузии, так и за границей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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румыния, грузия, культура, театр
румыния, грузия, культура, театр

Месхетский театр представит Грузию на фестивале в Румынии

20:50 06.06.2023
© Meskheti drama theatreМесхетский театр, спектакль "Пока смерть не разлучит нас"
Месхетский театр, спектакль Пока смерть не разлучит нас - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2023
© Meskheti drama theatre
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Кроме Грузии, в фестивале участвуют театры из Румынии, Японии, Молдовы и Польши
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинский Месхетский государственный драматический театр представит спектакль на Международном театральном фестивале в Румынии 7 июня.
Festivalul Internațional de Teatru Oradea – FITO проходит в этом году в восьмой раз в одноименном румынском городе Орадя.
Цель фестиваля – открытие пространства для театральных деятелей Румынии и разных стран, поддержка драматического творчества, обмен опытом между румынскими и зарубежными участниками и поощрение инновационных идей.
© Meskheti drama theatreМесхетский театр, спектакль "Пока смерть не разлучит нас"
Месхетский театр, спектакль Пока смерть не разлучит нас - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2023
Месхетский театр, спектакль "Пока смерть не разлучит нас"
© Meskheti drama theatre
Месхетский театр представит спектакль "Пока смерть не разлучит нас". Режиссер постановки – Раду Гилас, автор пьесы – Димитре Динев. В спектакле играют актеры: Лексо Чемия, Ани Чубутия, Малхаз Шакулашвили.
Кроме Грузии, в фестивале участвуют театры из Румынии, Японии, Молдовы и Польши. Победители будут объявлены в нескольких номинациях:
"Лучший спектакль";
"Лучший режиссер";
"Лучший сценограф";
"Лучший актер";
"Лучшая актриса".
История Месхетского театра начинается с 1874 года. В разные годы театру меняли статус, однако с 1967 года театр официально называется Месхетским государственным драматическим театром.
© Meskheti drama theatreМесхетский театр, спектакль "Пока смерть не разлучит нас"
Месхетский театр, спектакль Пока смерть не разлучит нас - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2023
Месхетский театр, спектакль "Пока смерть не разлучит нас"
© Meskheti drama theatre
Каждый сезон театр готовит шесть-семь премьерных спектаклей от выдающихся режиссеров.
Театр Месхети не раз получал высшие награды на многих международных театральных фестивалях. За время своего существования труппа театра гастролировала как по Грузии, так и за границей.
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