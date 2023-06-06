Месхетский театр представит Грузию на фестивале в Румынии
© Meskheti drama theatreМесхетский театр, спектакль "Пока смерть не разлучит нас"
© Meskheti drama theatre
Кроме Грузии, в фестивале участвуют театры из Румынии, Японии, Молдовы и Польши
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинский Месхетский государственный драматический театр представит спектакль на Международном театральном фестивале в Румынии 7 июня.
Festivalul Internațional de Teatru Oradea – FITO проходит в этом году в восьмой раз в одноименном румынском городе Орадя.
Цель фестиваля – открытие пространства для театральных деятелей Румынии и разных стран, поддержка драматического творчества, обмен опытом между румынскими и зарубежными участниками и поощрение инновационных идей.
© Meskheti drama theatreМесхетский театр, спектакль "Пока смерть не разлучит нас"
Месхетский театр, спектакль "Пока смерть не разлучит нас"
© Meskheti drama theatre
Месхетский театр представит спектакль "Пока смерть не разлучит нас". Режиссер постановки – Раду Гилас, автор пьесы – Димитре Динев. В спектакле играют актеры: Лексо Чемия, Ани Чубутия, Малхаз Шакулашвили.
Кроме Грузии, в фестивале участвуют театры из Румынии, Японии, Молдовы и Польши. Победители будут объявлены в нескольких номинациях:
"Лучший спектакль";
"Лучший режиссер";
"Лучший сценограф";
"Лучший актер";
"Лучшая актриса".
История Месхетского театра начинается с 1874 года. В разные годы театру меняли статус, однако с 1967 года театр официально называется Месхетским государственным драматическим театром.
© Meskheti drama theatreМесхетский театр, спектакль "Пока смерть не разлучит нас"
Месхетский театр, спектакль "Пока смерть не разлучит нас"
© Meskheti drama theatre
Каждый сезон театр готовит шесть-семь премьерных спектаклей от выдающихся режиссеров.
Театр Месхети не раз получал высшие награды на многих международных театральных фестивалях. За время своего существования труппа театра гастролировала как по Грузии, так и за границей.