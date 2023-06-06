https://sputnik-georgia.ru/20230606/molodezhnyy-evro-2023-po-futbolu-v-gruzii---premer-osmotrel-obnovlennyy-stadion-v-tbilisi-278322643.html

Молодежный ЕВРО-2023 по футболу в Грузии – премьер осмотрел обновленный стадион в Тбилиси

Молодежный ЕВРО-2023 по футболу в Грузии – премьер осмотрел обновленный стадион в Тбилиси

Грузия принимает в этом году молодежный чемпионат Европы по футболу, матчи пройдут в трех городах 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T12:57+0400

2023-06-06T12:57+0400

2023-06-06T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осмотрел недавно отремонтированный специально к чемпионату Европы по футболу Euro U-21 стадион высшей категории UEFA имени Михаила Месхи в Тбилиси, сообщили в пресс-службе правительства. Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Матчи Euro пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В результате капитального ремонта на стадионе им. М. Месхи заново были установлены инженерные системы охлаждения, отопления, водоснабжения и безопасности. Стоимость работ составила около 32,7 млн лари. Стадион оборудован всеми необходимыми помещениями для спортсменов, журналистов, операторов, комментаторов и других людей, вовлеченных в ход матча. Установлены новые звуковые и охранные системы, стулья, электронные турникеты, светодиодные рекламные стены. Завершение работ на стадионе Месхи вместе с премьером осмотрели министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири и директор Фонда муниципального развития Давид Табидзе. Для проведения юношеского чемпионата Европы в Грузии правительство выделило 115 миллионов лари на восстановительные и строительные работы, построено и отремонтировано 10 инфраструктурных объектов.Проведено полное обновление стадионов им. Михаила Месхи в Тбилиси и стадиона им. Рамаза Шенгелия в Кутаиси. Заменены травяное покрытие и техническое оборудование на стадионе им. Бориса Пайчадзе и еще на трех тренировочно-запасных стадионах в Тбилиси, а также на тренировочно-запасном стадионе в Сагурамо (близ столицы). Построены новые стадионы в Цхалтубо (регион Имерети), Кобулети и Батуми (АР Аджария). Абсолютно все стадионы оборудованы травяным покрытием стандарта УЕФА и соответствующей системой орошения и дренажа. Британские компании Labosport и SIS Pitches выполнили проектирование, монтаж и шеф-монтаж травяного покрытия для всех стадионов. Стадионы имени Михаила Месхи и Бориса Пайчадзе в Тбилиси, а также стадион имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси относятся высшей IV категории УЕФА. Работы по восстановлению и строительству стадионов осуществлял Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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