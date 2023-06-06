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https://sputnik-georgia.ru/20230606/moris-kvitelashvili-obyavil-o-zavershenii-sportivnoy-karere-278309429.html
Морис Квителашвили объявил о завершении спортивной карьеры
Морис Квителашвили объявил о завершении спортивной карьеры
Квителашвили – самый титулованный фигурист в Грузии среди мужчин 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T07:32+0400
2023-06-06T09:22+0400
грузия
новости
спорт
морис квителашвили
фигурное катание
успехи грузинских фигуристов в мире
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ТБИЛИСИ, 6 июн – Sputnik. Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, говорится в сообщении Федерации фигурного катания Грузии в соцсети. Квителашвили 28 лет, он с 2016 года представлял Грузию, ранее выступал под российским флагом.В его копилке ряд исторических результатов:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, спорт, морис квителашвили, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире
грузия, новости, спорт, морис квителашвили, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире

Морис Квителашвили объявил о завершении спортивной карьеры

07:32 06.06.2023 (обновлено: 09:22 06.06.2023)
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкМорис Квителашвили (Грузия) завоевавший золотую медаль в мужском одиночном катании на VI этапе Кубка мира по фигурному катанию в Сочи, на церемонии награждения
Морис Квителашвили (Грузия) завоевавший золотую медаль в мужском одиночном катании на VI этапе Кубка мира по фигурному катанию в Сочи, на церемонии награждения - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2023
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
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Квителашвили – самый титулованный фигурист в Грузии среди мужчин
ТБИЛИСИ, 6 июн – Sputnik. Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, говорится в сообщении Федерации фигурного катания Грузии в соцсети.
Квителашвили 28 лет, он с 2016 года представлял Грузию, ранее выступал под российским флагом.

"Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, которая принесла ему большую любовь и признание многих болельщиков", – говорится в релизе организации.

В его копилке ряд исторических результатов:
третье место на чемпионате Европы;
четвертое место на чемпионате мира;
одно золото и два серебра на этапах Гран-при;
шестое место в командных соревнованиях на Олимпийских играх;
десятое место в личных соревнованиях на Олимпийских играх.
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