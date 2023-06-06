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Морис Квителашвили объявил о завершении спортивной карьеры
Морис Квителашвили объявил о завершении спортивной карьеры
Квителашвили – самый титулованный фигурист в Грузии среди мужчин 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T07:32+0400
2023-06-06T07:32+0400
2023-06-06T09:22+0400
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новости
спорт
морис квителашвили
фигурное катание
успехи грузинских фигуристов в мире
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ТБИЛИСИ, 6 июн – Sputnik. Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, говорится в сообщении Федерации фигурного катания Грузии в соцсети. Квителашвили 28 лет, он с 2016 года представлял Грузию, ранее выступал под российским флагом.В его копилке ряд исторических результатов:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, морис квителашвили, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире
грузия, новости, спорт, морис квителашвили, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире
Морис Квителашвили объявил о завершении спортивной карьеры
07:32 06.06.2023 (обновлено: 09:22 06.06.2023)
Квителашвили – самый титулованный фигурист в Грузии среди мужчин
ТБИЛИСИ, 6 июн – Sputnik. Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, говорится в сообщении Федерации фигурного катания Грузии в соцсети.
Квителашвили 28 лет, он с 2016 года представлял Грузию, ранее выступал под российским флагом.
"Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, которая принесла ему большую любовь и признание многих болельщиков", – говорится в релизе организации.
В его копилке ряд исторических результатов:
третье место на чемпионате Европы;
четвертое место на чемпионате мира;
одно золото и два серебра на этапах Гран-при;
шестое место в командных соревнованиях на Олимпийских играх;
десятое место в личных соревнованиях на Олимпийских играх.