https://sputnik-georgia.ru/20230606/moris-kvitelashvili-obyavil-o-zavershenii-sportivnoy-karere-278309429.html

Морис Квителашвили объявил о завершении спортивной карьеры

Морис Квителашвили объявил о завершении спортивной карьеры

Квителашвили – самый титулованный фигурист в Грузии среди мужчин 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T07:32+0400

2023-06-06T07:32+0400

2023-06-06T09:22+0400

грузия

новости

спорт

морис квителашвили

фигурное катание

успехи грузинских фигуристов в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264598664_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_2e4400406366b5fec305edb5db1f9bed.jpg

ТБИЛИСИ, 6 июн – Sputnik. Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, говорится в сообщении Федерации фигурного катания Грузии в соцсети. Квителашвили 28 лет, он с 2016 года представлял Грузию, ранее выступал под российским флагом.В его копилке ряд исторических результатов:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, спорт, морис квителашвили, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире