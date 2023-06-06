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Мошенники нанесли госбюджету Грузии ущерб в 32 тысячи долларов – Следственная служба

Мошенники нанесли госбюджету Грузии ущерб в 32 тысячи долларов – Следственная служба

Преступление влечет за собой тюремное заключение на срок от четырех до семи лет 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T17:42+0400

2023-06-06T17:42+0400

2023-06-06T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии привлекли к ответственности пятерых лиц за нанесение госбюджету крупного ущерба в размере почти 84 тысяч лари путем изготовления и использования поддельных налоговых документов, сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что обвиняемые в целях получения неправомерной материальной выгоды от имени находящихся в их управлении компаний по предварительному сговору выставляли друг другу фальшивые налоговые счета-фактуры якобы за выполнение строительных и ремонтных работ. В результате сформировались фальшивые активы НДС, которые использовали для погашения текущих налоговых обязательств. Обвиняемые нанесли ущерб государственному бюджету в размере 83 981 лари (около 32 180 долларов). Следствие ведется по двум статьям УК Грузии "Причинение имущественного ущерба" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт". Преступление влечет за собой тюремное заключение на срок от четырех до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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