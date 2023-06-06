https://sputnik-georgia.ru/20230606/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii---v-mae-vyyavili-bolee-200-narusheniy-278319892.html

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – в мае выявили более 200 нарушений

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – в мае выявили более 200 нарушений

При этом 21 факт содержит признаки уголовного преступления 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T12:09+0400

2023-06-06T12:09+0400

2023-06-06T12:31+0400

вырубка лесов

шида картли

кахети

самцхе-джавахети

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в мае этого года выявили 216 случаев незаконной добычи, транспортировки лесоматериалов и нарушения технического регламента лесопилок, говорится в сообщении ведомства. Из 216 выявленных фактов 143 – это незаконная добыча и транспортировка лесоматериалов, а 73 – нарушение технического регламента лесопилок и незаконные лесопилки. При этом 21 факт содержит признаки уголовного преступления. Больше всего фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов выявлено в двух регионах страны – Аджарии и Шида Картли. Здесь инспекторы выявили 30 фактов. Далее следуют В целом изъято более 410 кубических метров незаконно добытого лесоматериала. В мае инспекторы выявили 66 фактов нарушения технического регламента, изъято 7 единиц незарегистрированных лесопилок. Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства. В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это. Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли. "Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень. Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров). Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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вырубка лесов, шида картли, кахети, самцхе-джавахети, новости, грузия