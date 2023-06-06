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https://sputnik-georgia.ru/20230606/pianist-georgiy-gigashvili-popal-v-programmu-bbc-dlya-molodogo-pokoleniya-278323848.html
Пианист Георгий Гигашвили попал в программу BBC для молодого поколения
Пианист Георгий Гигашвили попал в программу BBC для молодого поколения
Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов современности 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинский пианист Георгий Гигашвили включен в двухлетнюю программу BBC для молодого поколения – информацию об этом распространил сам музыкант. BBC Radio 3 New Generation Artists scheme была запущена в 1999 году английским дирижером, радиопродюсером и редактором, а также администратором классической музыки Адамом Гейтхаусом в рамках приверженности BBC молодым музыкальным талантам. Артистам предоставляются возможности для выступлений, включая студийные записи Radio 3, выступления и записи с оркестрами BBC, а также выступления на нескольких музыкальных фестивалях, включая Cheltenham International Festival и BBC Proms. Георгий Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов. Он успешно проводит концерты как в Грузии, так и за ее пределами: в США, Польше, Испании, Франции и других странах. Георгий сотрудничает с камерными ансамблями и оркестрами, а также принимает участие в фестивалях и мастер-классах по всему миру. В 2019 году Гигашвили стал лауреатом премии "Цинандали" в номинации "Музыкальное искусство". В 2023 году Гигашвили произвел фурор на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна, получив призовое место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, георгий гигашвили, bbc, культура, великобритания
новости, грузия, георгий гигашвили, bbc, культура, великобритания

Пианист Георгий Гигашвили попал в программу BBC для молодого поколения

16:01 06.06.2023 (обновлено: 16:07 06.06.2023)
© courtesy of Arthur Rubinstein International Piano Master Competition Tel AvivГеоргий Гигашвили на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна
Георгий Гигашвили на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2023
© courtesy of Arthur Rubinstein International Piano Master Competition Tel Aviv
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Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов современности
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинский пианист Георгий Гигашвили включен в двухлетнюю программу BBC для молодого поколения – информацию об этом распространил сам музыкант.
BBC Radio 3 New Generation Artists scheme была запущена в 1999 году английским дирижером, радиопродюсером и редактором, а также администратором классической музыки Адамом Гейтхаусом в рамках приверженности BBC молодым музыкальным талантам.
© courtesy of Gigashvili GiorgiГрузинский пианист Георгий Гигашвили
Грузинский пианист Георгий Гигашвили - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2023
Грузинский пианист Георгий Гигашвили
© courtesy of Gigashvili Giorgi
Артистам предоставляются возможности для выступлений, включая студийные записи Radio 3, выступления и записи с оркестрами BBC, а также выступления на нескольких музыкальных фестивалях, включая Cheltenham International Festival и BBC Proms.

"Да, да, да! Я официально участвую в двухлетней (2023-2025) программе молодого поколения BBC, которая включает в себя концерты, фестивали и запись альбомов в Великобритании с такими престижными оркестрами, как BBC Philharmonic и BBC Symphony Orchestra ", – обрадовал подписчиков Георгий.

Георгий Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов. Он успешно проводит концерты как в Грузии, так и за ее пределами: в США, Польше, Испании, Франции и других странах.
© courtesy of Arthur Rubinstein International Piano Master Competition Tel AvivГеоргий Гигашвили
Георгий Гигашвили - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2023
Георгий Гигашвили
© courtesy of Arthur Rubinstein International Piano Master Competition Tel Aviv
Георгий сотрудничает с камерными ансамблями и оркестрами, а также принимает участие в фестивалях и мастер-классах по всему миру.
В 2019 году Гигашвили стал лауреатом премии "Цинандали" в номинации "Музыкальное искусство". В 2023 году Гигашвили произвел фурор на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна, получив призовое место.
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