https://sputnik-georgia.ru/20230606/pianist-georgiy-gigashvili-popal-v-programmu-bbc-dlya-molodogo-pokoleniya-278323848.html

Пианист Георгий Гигашвили попал в программу BBC для молодого поколения

Пианист Георгий Гигашвили попал в программу BBC для молодого поколения

Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов современности 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинский пианист Георгий Гигашвили включен в двухлетнюю программу BBC для молодого поколения – информацию об этом распространил сам музыкант. BBC Radio 3 New Generation Artists scheme была запущена в 1999 году английским дирижером, радиопродюсером и редактором, а также администратором классической музыки Адамом Гейтхаусом в рамках приверженности BBC молодым музыкальным талантам. Артистам предоставляются возможности для выступлений, включая студийные записи Radio 3, выступления и записи с оркестрами BBC, а также выступления на нескольких музыкальных фестивалях, включая Cheltenham International Festival и BBC Proms. Георгий Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов. Он успешно проводит концерты как в Грузии, так и за ее пределами: в США, Польше, Испании, Франции и других странах. Георгий сотрудничает с камерными ансамблями и оркестрами, а также принимает участие в фестивалях и мастер-классах по всему миру. В 2019 году Гигашвили стал лауреатом премии "Цинандали" в номинации "Музыкальное искусство". В 2023 году Гигашвили произвел фурор на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна, получив призовое место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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