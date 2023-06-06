Пианист Георгий Гигашвили попал в программу BBC для молодого поколения
16:01 06.06.2023 (обновлено: 16:07 06.06.2023)
© courtesy of Arthur Rubinstein International Piano Master Competition Tel AvivГеоргий Гигашвили на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна
© courtesy of Arthur Rubinstein International Piano Master Competition Tel Aviv
Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов современности
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузинский пианист Георгий Гигашвили включен в двухлетнюю программу BBC для молодого поколения – информацию об этом распространил сам музыкант.
BBC Radio 3 New Generation Artists scheme была запущена в 1999 году английским дирижером, радиопродюсером и редактором, а также администратором классической музыки Адамом Гейтхаусом в рамках приверженности BBC молодым музыкальным талантам.
© courtesy of Gigashvili GiorgiГрузинский пианист Георгий Гигашвили
Грузинский пианист Георгий Гигашвили
© courtesy of Gigashvili Giorgi
Артистам предоставляются возможности для выступлений, включая студийные записи Radio 3, выступления и записи с оркестрами BBC, а также выступления на нескольких музыкальных фестивалях, включая Cheltenham International Festival и BBC Proms.
"Да, да, да! Я официально участвую в двухлетней (2023-2025) программе молодого поколения BBC, которая включает в себя концерты, фестивали и запись альбомов в Великобритании с такими престижными оркестрами, как BBC Philharmonic и BBC Symphony Orchestra ", – обрадовал подписчиков Георгий.
Георгий Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов. Он успешно проводит концерты как в Грузии, так и за ее пределами: в США, Польше, Испании, Франции и других странах.
© courtesy of Arthur Rubinstein International Piano Master Competition Tel AvivГеоргий Гигашвили
Георгий Гигашвили
© courtesy of Arthur Rubinstein International Piano Master Competition Tel Aviv
Георгий сотрудничает с камерными ансамблями и оркестрами, а также принимает участие в фестивалях и мастер-классах по всему миру.
В 2019 году Гигашвили стал лауреатом премии "Цинандали" в номинации "Музыкальное искусство". В 2023 году Гигашвили произвел фурор на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна, получив призовое место.