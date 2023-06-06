https://sputnik-georgia.ru/20230606/pochti-poltysyachi-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchat-novye-kvartiry-v-kutaisi-278330732.html
Почти 500 семей вынужденных переселенцев получат новые квартиры в Кутаиси
Почти 500 семей вынужденных переселенцев получат новые квартиры в Кутаиси
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T16:16+0400
2023-06-06T16:16+0400
2023-06-06T16:44+0400
ираклий гарибашвили
фонд муниципального развития
тбилиси
кутаиси
грузия
новости
общество
жилье для вынужденных переселенцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/13/250392264_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_dfee793b0902f0ddb946769d29701920.jpg
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Строительство трех 16-этажных домов для 480 семей вынужденных переселенцев завершилось на улице Шервашидзе в Кутаиси – на церемонии присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В этом же жилом комплексе достраиваются еще 320 квартир: их в ближайшее время передадут семьям переселенцев. Всего квартиры в комплексе получат 800 семей. Здания построены Фондом муниципального развития Мининфраструктуры. По словам премьера, за последние десять лет квартиры были предоставлены 31 тысяче семей, параллельно осуществляется программа по передаче домов в деревнях. "В ближайшие 2-3 года квартиры получат дополнительно 13 тысяч семей. Из них 7 тысяч получат квартиры, а 6 тысяч – дома", – отметил Гарибашвили. В конце мая премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил о начале масштабного проекта строительства квартир для 2,4 тысячи семей вынужденных переселенцев в Тбилиси. Стоимость проекта – до 245 миллионов лари. Новые жилые корпуса построят на улице Твалчрелидзе в районе Самгори на площади 7 гектаров, которое выделило государство. С начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ. Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры.Власти также строят кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяют деньги переселенцам на покупку дома в селе, передают им в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивают им съем жилья. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/13/250392264_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_fc3939769e4cb2a78a21549b292e1e88.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ираклий гарибашвили, фонд муниципального развития, тбилиси, кутаиси, грузия, новости, общество, жилье для вынужденных переселенцев
ираклий гарибашвили, фонд муниципального развития, тбилиси, кутаиси, грузия, новости, общество, жилье для вынужденных переселенцев
Почти 500 семей вынужденных переселенцев получат новые квартиры в Кутаиси
16:16 06.06.2023 (обновлено: 16:44 06.06.2023)
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Строительство трех 16-этажных домов для 480 семей вынужденных переселенцев завершилось на улице Шервашидзе в Кутаиси – на церемонии присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В этом же жилом комплексе достраиваются еще 320 квартир: их в ближайшее время передадут семьям переселенцев. Всего квартиры в комплексе получат 800 семей. Здания построены Фондом муниципального развития Мининфраструктуры.
"Вы ждали передачи квартир много лет. Мы все вместе столько пережили с тех пор, как временно потеряли наши исконные, исторические территории. Я хорошо знаю боль, какую большую боль причинила нам война", – сказал Гарибашвили.
По словам премьера, за последние десять лет квартиры были предоставлены 31 тысяче семей, параллельно осуществляется программа по передаче домов в деревнях.
"В ближайшие 2-3 года квартиры получат дополнительно 13 тысяч семей. Из них 7 тысяч получат квартиры, а 6 тысяч – дома", – отметил Гарибашвили.
В конце мая премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил о начале масштабного проекта строительства квартир для 2,4 тысячи семей вынужденных переселенцев в Тбилиси.
Стоимость проекта – до 245 миллионов лари. Новые жилые корпуса построят на улице Твалчрелидзе в районе Самгори на площади 7 гектаров, которое выделило государство.
С начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ.
Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры.
Власти также строят кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяют деньги переселенцам на покупку дома в селе, передают им в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивают им съем жилья.
На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей.