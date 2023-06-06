https://sputnik-georgia.ru/20230606/pochti-poltysyachi-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchat-novye-kvartiry-v-kutaisi-278330732.html

Почти 500 семей вынужденных переселенцев получат новые квартиры в Кутаиси

Почти 500 семей вынужденных переселенцев получат новые квартиры в Кутаиси

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T16:16+0400

2023-06-06T16:16+0400

2023-06-06T16:44+0400

ираклий гарибашвили

фонд муниципального развития

тбилиси

кутаиси

грузия

новости

общество

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Строительство трех 16-этажных домов для 480 семей вынужденных переселенцев завершилось на улице Шервашидзе в Кутаиси – на церемонии присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В этом же жилом комплексе достраиваются еще 320 квартир: их в ближайшее время передадут семьям переселенцев. Всего квартиры в комплексе получат 800 семей. Здания построены Фондом муниципального развития Мининфраструктуры. По словам премьера, за последние десять лет квартиры были предоставлены 31 тысяче семей, параллельно осуществляется программа по передаче домов в деревнях. "В ближайшие 2-3 года квартиры получат дополнительно 13 тысяч семей. Из них 7 тысяч получат квартиры, а 6 тысяч – дома", – отметил Гарибашвили. В конце мая премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил о начале масштабного проекта строительства квартир для 2,4 тысячи семей вынужденных переселенцев в Тбилиси. Стоимость проекта – до 245 миллионов лари. Новые жилые корпуса построят на улице Твалчрелидзе в районе Самгори на площади 7 гектаров, которое выделило государство. С начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ. Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры.Власти также строят кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяют деньги переселенцам на покупку дома в селе, передают им в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивают им съем жилья. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий гарибашвили, фонд муниципального развития, тбилиси, кутаиси, грузия, новости, общество, жилье для вынужденных переселенцев