https://sputnik-georgia.ru/20230606/premera-gruzinskogo-seriala-o-podrostkakh-proydet-v-kinoteatre-amirani-278322099.html

Премьера грузинского сериала о подростках пройдет в кинотеатре "Амирани"

Премьера грузинского сериала о подростках пройдет в кинотеатре "Амирани"

"Академия" – сериал о детях из семей очень уважаемых и успешных людей 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T18:20+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Премьера нового грузинского сериала "Академия" о жизни и проблемах подростков пройдет в столичном кинотеатре "Амирани" 6 июня. "Академия" – сериал о детях из семей очень уважаемых и успешных людей. В многосерийном фильме затронуты проблемы, с которыми сталкиваются подростки в настоящее время – это социальные сети, буллинг и другое. Режиссером сериала выступила Гванца Берианидзе, а сценаристом – Зураб Гамгебели. В проекте снялись начинающие молодые актеры, для которых опыт съемок в сериале стал первым. По словам авторов, особенным сериал делает то, что он будет носить благотворительный характер. В частности, в одной из серий покажут историю нуждающейся семьи, которой персонажи фильма захотят помочь. Но помочь нуждающейся семье смогут и сами зрители – номер счета на экране будет показан настоящий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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