https://sputnik-georgia.ru/20230606/primety-na-obretenie-glavy-ioanna-predtechi-2023-chto-nelzya-delat-7-iyunya-278338256.html

Приметы на обретение главы Иоанна Предтечи 2023: что нельзя делать 7 июня

Приметы на обретение главы Иоанна Предтечи 2023: что нельзя делать 7 июня

Православная церковь 7 июня празднует третье обретение главы Иоанна Предтечи – в народе праздник называют Иванов день, или Медвяные росы, с ним связывают много... 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T22:41+0400

2023-06-06T22:41+0400

2023-06-06T22:41+0400

справки

религия

день усекновения главы иоанна предтечи

календарь религиозных праздников

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О приметах, связанных с днем обретения главы Иоанна Предтечи, что нельзя делать 7 июня, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В день обретения главы Иоанна Предтечи нельзя делать ремонт или генеральную уборку – по народным приметам дом может лишиться благополучия, в частности, нельзя делать стирку. Нежелательно 7 июня пользоваться острыми предметами, поэтому рукоделием заниматься на обретение главы Иоанна Предтечи нельзя. На обретение главы Иоанна Предтечи нельзя подавать угощения на блюде, ибо голову пророка после казни именно так и преподнесли. Нельзя есть 7 июня круглые красные продукты, такие как помидоры. На обретение главы Иоанна Предтечи нельзя также петь и танцевать. Плохая примета носить одежду темных оттенков на обретение главы Иоанна Предтечи нельзя и ходить босиком по траве – можно привлечь болезни. Народные приметы Хорошая примета – обильная роса утром на обретение главы Иоанна Предтечи, она предсказывает солнечный и теплый день. А отсутствие 7 июня росы – к перемене погоды, значит, после обеда пойдет дождь. По народным приметам осень будет долгой, если рябина поздно зацвела, а если рано – значит, зима рано наступит. По дню обретения главы Иоанна Предтечи определяли, каким будет урожай грибов. По приметам солнечная погода предсказывает богатый урожай грибов, а если пошел дождь, то в последний месяц лета похолодает и грибов в лесу не будет. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , день усекновения главы иоанна предтечи, календарь религиозных праздников