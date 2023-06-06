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Строго по факту: Украина угрожает Приднестровью, Лондон анонсирует атаку ВСУ на Крым
Строго по факту: Украина угрожает Приднестровью, Лондон анонсирует атаку ВСУ на Крым
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T11:46+0400
2023-06-06T11:46+0400
2023-06-06T11:51+0400
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Зачем Зеленский угрожает Приднестровью? Что останавливает Украину от начала так давно обещаемого контрнаступления и в чем его главная проблема? Почему американцы продолжают держать на посту президента недееспособного Байдена? Почему российские либералы культуры оказались никому не нужны не только на родине, но и на Западе? Обо всем этом мы поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".
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мультимедиа, видео, политика, россия, украина, лондон, видео
мультимедиа, видео, политика, россия, украина, лондон, видео
Строго по факту: Украина угрожает Приднестровью, Лондон анонсирует атаку ВСУ на Крым
11:46 06.06.2023 (обновлено: 11:51 06.06.2023)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко
Зачем Зеленский угрожает Приднестровью? Что останавливает Украину от начала так давно обещаемого контрнаступления и в чем его главная проблема?
Почему американцы продолжают держать на посту президента недееспособного Байдена? Почему российские либералы культуры оказались никому не нужны не только на родине, но и на Западе?
Обо всем этом мы поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".