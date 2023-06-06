https://sputnik-georgia.ru/20230606/strogo-po-faktu-ukraina-ugrozhaet-pridnestrovyu-london-anonsiruet-ataku-vsu-na-krym-278313723.html

Строго по факту: Украина угрожает Приднестровью, Лондон анонсирует атаку ВСУ на Крым

Строго по факту: Украина угрожает Приднестровью, Лондон анонсирует атаку ВСУ на Крым

Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T11:46+0400

2023-06-06T11:46+0400

2023-06-06T11:51+0400

мультимедиа

видео

политика

россия

украина

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/06/278313255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_386864b5f2e3faff916c669ae37bcb65.jpg

Зачем Зеленский угрожает Приднестровью? Что останавливает Украину от начала так давно обещаемого контрнаступления и в чем его главная проблема? Почему американцы продолжают держать на посту президента недееспособного Байдена? Почему российские либералы культуры оказались никому не нужны не только на родине, но и на Западе? Обо всем этом мы поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".

украина

лондон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, политика, россия, украина, лондон, видео