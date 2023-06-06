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В Тбилиси отметили 224-летие Александра Пушкина - видео

В Тбилиси отметили 224-летие Александра Пушкина - видео

Переводы Пушкина на 15 языках – в Тбилиси отметили день рождения великого поэта 06.06.2023, Sputnik Грузия

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Начиная с 6 июня 1991 года по сей день Тбилиси не забывает о дне рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Ежегодно у памятника поэта на площади Свободы проходит мероприятие, на котором собравшиеся тбилисцы вспоминают поэта, его творчество.На 224-м дне рождения Пушкина были прочитаны переводы стихотворением на 15 языков – от грузинского, украинского, белорусского, осетинского, армянского, азербайджанского до немецкого, шведского, испанского.Последние 33 года данная акция проводится под эгидой Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион".

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