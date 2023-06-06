Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230606/v-tbilisi-otmetili-224-letie-aleksandra-pushkina---video-278345360.html
В Тбилиси отметили 224-летие Александра Пушкина - видео
В Тбилиси отметили 224-летие Александра Пушкина - видео
Переводы Пушкина на 15 языках – в Тбилиси отметили день рождения великого поэта 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T16:57+0400
2023-06-07T10:57+0400
мультимедиа
видео
грузия
тбилиси
общество
александр пушкин
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/07/278345179_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5bba779be1e543108a6a5c44ef8782f.jpg
Начиная с 6 июня 1991 года по сей день Тбилиси не забывает о дне рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Ежегодно у памятника поэта на площади Свободы проходит мероприятие, на котором собравшиеся тбилисцы вспоминают поэта, его творчество.На 224-м дне рождения Пушкина были прочитаны переводы стихотворением на 15 языков – от грузинского, украинского, белорусского, осетинского, армянского, азербайджанского до немецкого, шведского, испанского.Последние 33 года данная акция проводится под эгидой Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион".
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/07/278345179_248:0:1208:720_1920x0_80_0_0_99e9989d0377b2f200f21c950e22e0c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, грузия, тбилиси, общество, александр пушкин, культура, видео
мультимедиа, видео, грузия, тбилиси, общество, александр пушкин, культура, видео

В Тбилиси отметили 224-летие Александра Пушкина - видео

16:57 06.06.2023 (обновлено: 10:57 07.06.2023)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Переводы Пушкина на 15 языках – в Тбилиси отметили день рождения великого поэта
Начиная с 6 июня 1991 года по сей день Тбилиси не забывает о дне рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Ежегодно у памятника поэта на площади Свободы проходит мероприятие, на котором собравшиеся тбилисцы вспоминают поэта, его творчество.
На 224-м дне рождения Пушкина были прочитаны переводы стихотворением на 15 языков – от грузинского, украинского, белорусского, осетинского, армянского, азербайджанского до немецкого, шведского, испанского.
Последние 33 года данная акция проводится под эгидой Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион".
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0