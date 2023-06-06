https://sputnik-georgia.ru/20230606/zadushil-i-sbrosil-v-ovrag--v-tbilisi-muzhchina-obvinyaetsya-v-ubiystve-byvshey-zheny-278329645.html

Задушил и сбросил в овраг – в Тбилиси мужчина обвиняется в убийстве бывшей жены

Задушил и сбросил в овраг – в Тбилиси мужчина обвиняется в убийстве бывшей жены

Это преступление наказывается 16-20 годами тюрьмы или бессрочным заключением 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T15:45+0400

2023-06-06T15:45+0400

2023-06-06T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Житель Тбилиси задержан по обвинению в убийстве бывшей жены, которую задушил после ссоры, сообщает пресс-служба МВД. Умышленное убийство члена семьи, совершенное при отягчающих обстоятельствах, наказывается 16-20 годами тюрьмы или бессрочным заключением. Следствие установило, что обвиняемый на своем автомобиле, поссорившись со своей 27-летней бывшей женой, задушил ее веревкой. На следующий день, чтобы скрыть преступление, мужчина поместил тело жертвы в багажник арендованной машины и выбросил его с обрыва близ Глданской тюрьмы в Тбилиси. В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, 31-летний обвиняемый был задержан вскоре после инцидента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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