https://sputnik-georgia.ru/20230606/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii-278320721.html

Землетрясение произошло в Грузии

Землетрясение произошло в Грузии

Информации о жертвах и разрушениях не поступало 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T12:18+0400

2023-06-06T12:18+0400

2023-06-06T12:32+0400

грузия

новости

землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в селе Уканапшави (регион Мцхета-Мтианети), сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.Землетрясение произошло в 11:21 (тбс). Очаг находился на глубине 15 км, согласно данным центра.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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