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Землетрясение произошло в Грузии
Землетрясение произошло в Грузии
Информации о жертвах и разрушениях не поступало 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T12:18+0400
2023-06-06T12:18+0400
2023-06-06T12:32+0400
грузия
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землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в селе Уканапшави (регион Мцхета-Мтианети), сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.Землетрясение произошло в 11:21 (тбс). Очаг находился на глубине 15 км, согласно данным центра.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, землетрясения в грузии
грузия, новости, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло в Грузии
12:18 06.06.2023 (обновлено: 12:32 06.06.2023)
Информации о жертвах и разрушениях не поступало
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в селе Уканапшави (регион Мцхета-Мтианети), сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
Землетрясение произошло в 11:21 (тбс). Очаг находился на глубине 15 км, согласно данным центра
.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.