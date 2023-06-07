https://sputnik-georgia.ru/20230607/gruzinskaya-pianistka-khatiya-buniatishvili-stala-mamoy-278346606.html

Грузинская пианистка Хатия Буниатишвили стала мамой

Грузинская пианистка Хатия Буниатишвили стала мамой

Поклонники артистки поздравляют ее с рождением первенца 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T11:58+0400

2023-06-07T11:58+0400

2023-06-07T11:58+0400

новости

грузия

тбилиси

париж

франция

хатия буниатишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23013/33/230133384_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_427f203b5900e471a786fdc7a8f4a723.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Всемирно известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили стала мамой, об этом артистка объявила в соцсетях. Буниатишвили опубликовала фотографию на свой странице, на которой родители держат руку новорожденного. В комментариях пользователи поздравляют маму с рождением ребенка, желая им счастья и здоровья. Пианистка символично сообщила о своей беременности в День святого Валентина. Тогда Буниатишвили опубликовала уютное домашнее фото, на котором было видно, что пианистка в положении. Хатия Буниатишвили живет в Париже и является гражданкой Грузии и Франции. Дважды она стала лауреатом одной из престижных наград Echo Klassik – в 2012 году за альбом Ференца Листа, а в 2016 году за свой альбом "Калейдоскоп", в который вошли произведения Мусоргского, Равеля и Стравинского. На сегодняшний день Буниатишвили покорила множество сцен и концертов в разных странах мира. Хатия родилась в Тбилиси в 1987 году. Игре на фортепиано начала обучаться вместе со старшей сестрой Гванцей в возрасте трех лет под руководством матери. В шесть лет она дала свой первый концерт с камерным оркестром в Тбилиси. Будучи студенткой консерватории, в 2003 году Хатия получила специальный приз на Международном конкурсе молодых пианистов им. Владимира Горовица в Киеве, а также первый приз на конкурсе поддержки молодых грузинских музыкантов, учредителем которого является русская и австрийская пианистка Елизавета Леонская. Буниатишвили также является лауреатом премии Borletti-Buitoni Trust Award (2010), а ее альбом под названием Schubert в марте 2019 года возглавил французский чарт классической музыки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

париж

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, тбилиси, париж, франция, хатия буниатишвили