https://sputnik-georgia.ru/20230607/gruziya-mozhet-poluchit-oskar-rynka-nedvizhimosti-blagodarya-stadionu-278345013.html

Грузия может получить оскар рынка недвижимости благодаря стадиону

Грузия может получить оскар рынка недвижимости благодаря стадиону

На престижную премию от Грузии в этом году номинирован Батумский стадион Adjarabet Arena 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Грузия надеется получить награду в категории "Лучшее общественное здание" на престижном конкурсе недвижимости FIABCI Prix d'Exellence Awards 2023, сообщает пресс-служба правительства Аджарии. FIABCI – масштабное мероприятие в сфере недвижимости, в котором принимают участие тысячи успешных компаний из более чем 70 стран. В эти дни в Майами проводится 73-й по счету Всемирный конгресс по недвижимости FIABCI, в котором принимает участие глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.На престижную премию от Грузии в этом году номинирован Батумский стадион Adjarabet Arena. В октябре 2022 года он стал победителем национального этапа FIABCI-Georgia Всемирного конкурса FIABCI "Prix d'Exellence Awards" – одного из самых престижных мировых состязаний в области недвижимости. Конкурс проводится с 1992 года. Всемирный конгресс по недвижимости FIABCI и Всемирная премия FIABCI World Prix d'Excellence Awards 2023 завершатся 9 июня. Фундамент нового стадиона в Батуми был заложен 21 января 2018 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects. Стадион вмещает 20 тысяч зрителей. На строительство спортивной арены потратили почти 145 млн лари (около 44 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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