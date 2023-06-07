https://sputnik-georgia.ru/20230607/kakie-zabolevaniya-aktiviziruyutsya-v-letniy-sezon-rekomendatsii-gruzinskogo-infektsionista-278326785.html

Какие заболевания активизируются в летний сезон? Рекомендации грузинского инфекциониста

Какие заболевания активизируются в летний сезон? Рекомендации грузинского инфекциониста

Причиной является большое скопление людей и несоблюдение гигиенических норм 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T10:02+0400

2023-06-07T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Конго-крымская лихорадка, клещевой боррелиоз, инфекции желудка, вспышки ветрянки, скарлатины – с наступлением курортного сезона активизируются все эти инфекции, характерные этому периоду, заявила инфекционист Майя Буцашвили. Причиной этого является большое скопление людей и несоблюдение гигиенических норм в гостиницах, ресторанах и на объектах питания. Часто по этой причине случаются и вспышки диареи. По словам инфекциониста, раз и навсегда гигиенические условия должны быть улучшены на курортах, чтобы посещение турмест с детьми и возвращение оттуда с инфекцией не считалось привычным делом. Что касается вспышки скарлатины, кори и ветрянки, то они также случаются из-за большого скопления людей. Также с летним сезоном часто связаны заболевания, которые передаются человеку от клещей. Эти случаи летом растут по той причине, что люди чаще проводят время на природе. Одним из самых распространенных является клещевой боррелиоз, или же заболевание Лайма. Инфекционист советует надевать закрытую одежду на природе. Буцашвили рекомендует особенно прикрывать ноги, надевать штаны и носки, чтобы нижние конечности были максимально закрыты. Буцашвили предупреждает: если вы заметили на коже клеща, вытащить его нужно аккуратно с помощью пинцета, а в случае, если это не удается, то обратиться в ближайший медцентр или к хирургу. Главный признак боррелиоза – очень специфическая сыпь в виде красного круга с точечкой внутри. Что касается симптомов, они начинаются не сразу после укуса клеща, а могут появиться через несколько дней – это может быть температура, озноб, боль суставов, сыпь. Пациенты должны обратиться к врачу и следовать указаниям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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