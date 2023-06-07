https://sputnik-georgia.ru/20230607/kogda-otmechayut-den-arafa-v-2023-musulmanskiy-kalendar-278364585.html
Когда отмечают день Арафа в 2023? Мусульманский календарь
Когда отмечают день Арафа в 2023? Мусульманский календарь
День Арафа, или Арафат, правоверные во всем мире отмечают 9 числа последнего месяца мусульманского календаря Зуль-хиджа 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T19:42+0400
2023-06-07T19:42+0400
2023-06-07T19:42+0400
справки
религия
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По мусульманской традиции день Арафа – один из самых благословенных дней в году. День, когда добрые дела вознаграждаются сторицей, а тяжесть наказания за совершенные преступления возрастает многократно. В день Арафа верующие по традиции совершают стояние на горе Арафат – это один из центральных обрядов хаджа (паломничество). Когда отмечают день Арафа в 2023-м по григорианскому календарю, читайте в материале Sputnik Грузия. Когда отмечают день Арафа День Арафа по грегорианскому календарю в 2023-м наступит 27 июня с заходом солнца. День Арафа правоверные отмечают с первых лет существования исламской религии. Этот день неразрывно связан с историей первых людей на земле – Адама и Хаввы (Евы). По мусульманскому преданию именно на горе Арафат встретились пророк Адам и его жена после изгнания из рая и воссоединились, получив прощение. В День Арафа верующие посещают долину Арафат, расположенную близ Мекки, в центре которой находится одноименная гора. Стояние на горе Арафат в день Арафа – самый крупный сбор правоверных в году и кульминация паломничества. Проповедь в день Арафа обычно начинается в полдень с минарета, который возвышается на вершине горы – паломники стоят до заката солнца и замаливают грехи. Затем проводят в долине Мина обряд побивания дьявола камнями. Мусульмане верят, что стояние на горе Арафат в день Арафа поможет им удостоиться прощение за все прегрешения и начать с чистого листа свою жизнь. Поэтому каждый правоверный стремится хотя бы раз в жизни совершить паломничество по святым местам. Материал подготовлен на основе открытых источников
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , религия
Когда отмечают день Арафа в 2023? Мусульманский календарь
День Арафа, или Арафат, правоверные во всем мире отмечают 9 числа последнего месяца мусульманского календаря Зуль-хиджа
По мусульманской традиции день Арафа – один из самых благословенных дней в году. День, когда добрые дела вознаграждаются сторицей, а тяжесть наказания за совершенные преступления возрастает многократно.
В день Арафа верующие по традиции совершают стояние на горе Арафат – это один из центральных обрядов хаджа (паломничество).
Когда отмечают день Арафа в 2023-м по григорианскому календарю, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Когда отмечают день Арафа
День Арафа по грегорианскому календарю в 2023-м наступит 27 июня с заходом солнца.
День Арафа правоверные отмечают с первых лет существования исламской религии. Этот день неразрывно связан с историей первых людей на земле – Адама и Хаввы (Евы).
По мусульманскому преданию именно на горе Арафат встретились пророк Адам и его жена после изгнания из рая и воссоединились, получив прощение.
В День Арафа верующие посещают долину Арафат, расположенную близ Мекки, в центре которой находится одноименная гора.
Стояние на горе Арафат в день Арафа – самый крупный сбор правоверных в году и кульминация паломничества.
Проповедь в день Арафа обычно начинается в полдень с минарета, который возвышается на вершине горы – паломники стоят до заката солнца и замаливают грехи. Затем проводят в долине Мина обряд побивания дьявола камнями.
Мусульмане верят, что стояние на горе Арафат в день Арафа поможет им удостоиться прощение за все прегрешения и начать с чистого листа свою жизнь. Поэтому каждый правоверный стремится хотя бы раз в жизни совершить паломничество по святым местам.
Материал подготовлен на основе открытых источников