https://sputnik-georgia.ru/20230607/meriya-stolitsy-uchredila-fond-sovremennogo-iskusstva-tbilisi-278350846.html

Мэрия столицы учредила "Фонд современного искусства Тбилиси"

Мэрия столицы учредила "Фонд современного искусства Тбилиси"

Мэрия будет помогать в продвижении местных художников и в проведении выставок их работ 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T14:00+0400

2023-06-07T14:00+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. "Фонд современного искусства Тбилиси", основанный мэрией столицы, заработает в ближайшем будущем, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. Главная цель фонда – содействие творчеству артистов и помощь в проведении выставок их современных визуальных работ в публичном пространстве столицы. Проект поможет повышению узнаваемости местных художников, отметил градоначальник. "А те работы, которые будут соответствовать облику столицы, купит мэрия", – добавил он.Отмечается, что работы художников будут выбираться путем открытого конкурса, после чего их разместят в разных пространства столицы Грузии на протяжении шести месяцев, а в некоторых местах – даже года. Каладзе также сообщил, что для выставок работ артистов в будущем планируется создание перманентного пространства – сада скульптур. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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