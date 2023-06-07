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Мэрия столицы учредила "Фонд современного искусства Тбилиси"
Мэрия столицы учредила "Фонд современного искусства Тбилиси"
Мэрия будет помогать в продвижении местных художников и в проведении выставок их работ 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T14:00+0400
2023-06-07T14:00+0400
2023-06-07T14:00+0400
каха каладзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. "Фонд современного искусства Тбилиси", основанный мэрией столицы, заработает в ближайшем будущем, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. Главная цель фонда – содействие творчеству артистов и помощь в проведении выставок их современных визуальных работ в публичном пространстве столицы. Проект поможет повышению узнаваемости местных художников, отметил градоначальник. "А те работы, которые будут соответствовать облику столицы, купит мэрия", – добавил он.Отмечается, что работы художников будут выбираться путем открытого конкурса, после чего их разместят в разных пространства столицы Грузии на протяжении шести месяцев, а в некоторых местах – даже года. Каладзе также сообщил, что для выставок работ артистов в будущем планируется создание перманентного пространства – сада скульптур. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, культура
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, культура
Мэрия столицы учредила "Фонд современного искусства Тбилиси"
Мэрия будет помогать в продвижении местных художников и в проведении выставок их работ
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. "Фонд современного искусства Тбилиси", основанный мэрией столицы, заработает в ближайшем будущем, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе.
Главная цель фонда – содействие творчеству артистов и помощь в проведении выставок их современных визуальных работ в публичном пространстве столицы.
"Мы определим разные места в центрах или районах Тбилиси. Будут выделены конкретные пространства – площади, парки, скверы и так далее, где будут размещены работы, созданные грузинскими артистами", – заявил Каладзе.
Проект поможет повышению узнаваемости местных художников, отметил градоначальник. "А те работы, которые будут соответствовать облику столицы, купит мэрия", – добавил он.
Отмечается, что работы художников будут выбираться путем открытого конкурса, после чего их разместят в разных пространства столицы Грузии на протяжении шести месяцев, а в некоторых местах – даже года.
Каладзе также сообщил, что для выставок работ артистов в будущем планируется создание перманентного пространства – сада скульптур.